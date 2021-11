(18 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Los dirigentes políticos del partido Fuerza Vecinal en el estado Miranda mantienen que no han abandonado a los ciudadanos y que, ante el llamado de un sector importante de la oposición a no participar en los procesos electorales que se habían convocado desde 2017, postularon a sus candidatos para evitar que el chavismo ocupara espacios de la entidad.

Si bien Héctor Rodríguez ganó en las regionales hace cuatro años, recientemente reconoció que no había solucionado el grave problema del agua en el estado. Esto, de acuerdo con los candidatos de la naciente organización política, es solo una muestra de la destrucción que podría agudizarse si el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela gana en los comicios que se desarrollarán el 21 de noviembre.

Dos caminos en Miranda

Para David Uzcátegui, candidato a la gobernación de Miranda por Fuerza Vecinal, existen dos caminos: el del continuismo de la tragedia a nivel regional o la posibilidad de cambio que, ejemplifica, se ha evidenciado en los municipios Chacao, El Hatillo y Baruta, pertenecientes al Distrito Metropolitano de Caracas, y Los Salias.

“En Miranda el sistema de salud está destruido, las escuelas, los parques, las canchas, no hay iluminación, las calles son inseguras; no hay atención a los adultos mayores, no hay programas sociales, culturales ni deportivos, no hay mejoras a los servicios públicos. Han aplicado el modelo perverso de destruir todo para controlar a la población socialmente. Han acabado con el empleo, el turismo, han ahuyentado a la empresa privada, han acabado con el comercio, con el sector agrícola, con el parque industrial de Guarenas y Guatire y los Valles del Tuy. Ese es el legado de estos cuatro años del chavismo, imagínense si se quedan cuatro años más”, dijo a El Nacional el candidato de Fuerza Vecinal.

