(17 de noviembre del 2021. El Venezolano).- De 182 candidatos a las gobernaciones y alcaldías de los municipios capitales, solo 30 son mujeres, lo que equivale apenas el 16% de las postulaciones.

Efecto Cocuyo tomó como referencia a los abanderados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), de la Alianza Democrática y del Partido Comunista de Venezuela -en representación del chavismo disidente- en los cargos a gobernador y alcalde de los 23 estados del país para hacer este análisis.

Es preciso destacar que la oferta electoral definitiva aún no ha sido publicada en la página del Consejo Nacional Electoral por lo que esta muestra puede estar sujeta a modificaciones o sustituciones que no se reflejan en el tarjetón.

Los “vacíos” de la normativa

A pesar de que el Poder Electoral publicó un proyecto de paridad de género, fijando una cuota de 50 % para las candidaturas femeninas, el instructivo no contempla la verificación de la paridad ni los casos en los que las postulaciones no hubieran sido completadas por los partidos, advierte el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

El Cepaz también señala que el establecimiento de una sanción en caso de incumplimiento de la fórmula de paridad y alternabilidad establecida en el reglamento es un avance importante; sin embargo, “no queda claro, siendo la sanción individual a un candidato y no al partido político, cómo se ejecuta esta sanción, cuál sería el candidato que se tomará como no presentado y cómo continúa la postulación al tomar al candidato como no presentado”.

Estos vacíos en la normativa son aprovechadas por los partidos para incumplir con la paridad de género o ubicar a las mujeres en puestos secundarios solo para cumplir con formalidades.

Los Estados tienen la obligación de promover la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática, según el artículo 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 28 de la Carta Democrática Interamericana y la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre participación de la mujer en la política del año 2011, reportó Efecto Cocuyo.

12 candidatas a la gobernación

Apenas 12 mujeres compiten por el cargo de gobernador en Apure, Aragua, Cojedes, Nueva Esparta, Portuguesa, Zulia, Amazonas y Delta Amacuro. Estas son:

Anaiz de Jesús Cardoza de Galindo. Fue postulada por el PCV en el estado Apure. Es comunicadora social. No ha ejercido cargos públicos antes.

Karina Carpio Bejarano. Milita en las filas del Psuv en Aragua. Fue jueza de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, del Trabajo, Menores y Agrio con sede en la Victoria entre el 2003 y 2004. Es esposa del Mayor General retirado (GNB) Luis Motta Domínguez, ex ministro de Energía Eléctrica y ex presidente de Corpoelec. Ambos fueron sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos en julio de 2020, señalados de ″participar directa o indirectamente en hechos significativos de corrupción, por lo que esas personas quedan excluidas, por tiempo indefinido, de la posibilidad de ingresar en Estados Unidos″, reseña el portal Crónica.Uno.

Nosliw Rodríguez Franco. Milita en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y es la abanderada del partido en Cojedes. Es ingeniera civil y fue diputada de la Asamblea Nacional, en 2015, por el Psuv.

Dennis Fernández. Fue postulada por la Alianza Democrática en Cojedes. Es abogada y fue electa diputada de la Asamblea Nacional, en 2015, por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

María del Carmen Patiño Marcano. Es la candidata del PCV en Nueva Esparta.

María Beatriz Martínez. La postuló la Mesa de la Unidad Democrática en Portuguesa. Es abogada de profesión con especialización en Derecho Administrativo. Se desempeñó como diputada de la Asamblea Nacional electa para el periodo 2015- 2020.

Antonia Muñoz Espinoza. Es la abanderada del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en Portuguesa. Es agrónoma y fue gobernadora del estado.

Johanna Curiel Méndez. Fue postulada por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el estado Zulia.

Mauligmer Baloa de Ruiz. Representa a la Mesa de la Unidad Democrática en Amazonas. Es abogada y fue diputada de la Asamblea Nacional 2015-2020.

Maritza Gutiérrez Sinoso. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) inscribió su candidatura en Amazonas. Trabaja para el Ministerio de Educación desde 2004, de acuerdo con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Bernalda Suárez. Fue postulada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en Delta Amacuro. Ocupó el cargo de diputada de la Asamblea Nacional desde 2015 hasta 2020.