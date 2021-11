A cinco días apenas para las elecciones regionales y municipales en Venezuela ya las cartas están sobre la mesa y, pese a las polémicas surgidas, el proceso sigue aún con situaciones como la presentada en las candidaturas por el estado Miranda, la más visible hasta los momentos.

Eso lo sabe Enrique Márquez, rector principal y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien este martes encendió la polémica cuando zanjó la imposibilidad de que los votos que pudiera tener la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en ese estado puedan endosarse al aspirante de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, tras la renuncia del abanderado Carlos Ocariz.

“La renuncia de Ocariz llegó a tiempo (el día 11 de noviembre), pero los cambios asociados a su renuncia llegaron en la madrugada del 12, fuera del lapso”, enfatizó durante su conversación este 16 de noviembre con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, en una edición más del espacio #ConLaLuz.

Márquez atribuye este hecho, que muchos han calificado fuera de la legislación vigente, a lo engorroso que ha sido manejar una elección de le envergadura de la que se verá este próximo 21 de noviembre, pues la amplitud de la logística hace que se presenten este tipo de situaciones.

“Yo no recomendaría hacer una megaelección de nuevo. Hay muchas candidaturas y se puede prever un colapso de información”, dijo.

Reiteró que aún así, las “reglas estaban claras”, y deben ser respetadas por todos los actores políticos de Venezuela, ya que ese reglamento que rige las elecciones del 21 de noviembre están publicados, y son del conocimiento de todos los factores políticos desde mayo de 2021.

“Y sí, pedimos flexibilización para todos los casos, no solo para Miranda”, argumentó, precisando que nos solo en este estado ocurrieron situaciones similares, sino que se presentaron varias más, aunque no pudo precisar cuántas, ya que no maneja esas cifras.

Por tanto, reiteró que la dimisión de Ocariz fue aceptada, pero “la tarjeta de la MUD para la gobernación de Miranda perdió validez al no poder ser usada por Uzcátegui. Ambos son procedimientos diferentes”, dijo en la entrevista.

Lamentó en lo personal lo ocurrido y manifestó que es importante que haya cierta elasticidad que permitan a los partidos tener su oferta electoral completa, “pero la ley es dura a veces”.

“Nuestra democracia no es perfecta, pero es la que tenemos para partir a un mejor Estado”, dijo.

Durante esta edición electoral de Con La Luz de Efecto Cocuyo Enrique Márquez aprovechó también para resaltar las bondades del simulador electoral que promueve el CNE, cuyo fin en preparar al votante para hechos como evitar el voto entubado si no se quiere ejercerlo y poder sufragar de manera cruzada, lo que muchos desconocen

“No ganamos nada dejando de ejercer el voto. Es el único proceso que tenemos. A votar con conciencia. el elector puede confiar plenamente en el CNE, ya que el voto es secreto y la institución velará por cumplir el reglamento“, añadió.