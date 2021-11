(16 de noviembre del 2021. El Venezolano).- El lado dominante de una persona depende de la genética y del medio ambiente, aunque la competencia con los demás favorece el uso de la mano izquierda

Alrededor de un 10% de la población mundial son personas zurdas, como lo eran Leonardo Da Vinci, Beethoven o Einstein. Es más común en hombres que en mujeres e incluso celebran el Día Internacional del Zurdo cada 13 de agosto. Pero ¿por qué hay tan pocos?

Existen diversos estudios científicos que han intentado indagar más en este tema. Por ejemplo, Daniel Abrams de la Universidad Northwestern, en Estados Unidos, creó un modelo matemático que mostró que cuanto más social es una especie, más tiende a dirigirse hacia un lado.

Abrams dijo que el factor más importante para una sociedad eficiente era la cooperación, y en las sociedades humanas, eso ha hecho que el 90% de las personas sean diestras durante los últimos 5.000 años. Sin embargo, la competencia favorece el uso de la mano izquierda, esto es lo que sucede con los deportistas que alcanzan la cifra de un 50% de zurdos.

¿LOS ZURDOS NACEN O SE HACEN?

Un equipo de científicos de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, averiguó que las instrucciones genéticas en el ADN humano están relacionadas con ser zurdo. Con una base de datos del código genético completo de aproximadamente 400.000 personas británicas, solo un poco más de 38.000 eran zurdas.

Una de las autoras, Gwenaëlle Douaud, confirmó que descubrieron cuatro mutaciones críticas, y por primera vez se supo que el uso de una mano u otra tenía un componente genético.

Los investigadores también observaron que las personas zurdas pueden tener mejores habilidades verbales porque las áreas del lenguaje de los lados izquierdo y derecho del cerebro se comunican entre sí de una manera más coordinada, aunque este estudio no lo comprueba del todo. Además, los zurdos también mostraron un leve riesgo de sufrir esquizofrenia o Parkinson.

“En muchas culturas, ser zurdo se considera desafortunado o malicioso y eso se refleja en el lenguaje. Si nos fijamos en el idioma francés, gauche significa izquierda y torpe. Con el inglés, right que es derecha, utilizan la expresión being right, que significa tener razón. Lo que este estudio muestra es que ser zurdo es solo una consecuencia de la biología del desarrollo del cerebro, no tiene nada que ver con la suerte o la malicia”, explicó Dominic Furniss, otro de los autores del informe.

El resultado del estudio indicó que el lado dominante de una persona depende en un 25% de la genética y en un 75% del medio ambiente. Por eso, unos gemelos idénticos con los mismos genes no tienen por qué tener la misma mano dominante.

Los zurdos también se hacen. El caso del tenista Rafa Nadal es curioso porque, aunque es diestro, empleó el brazo izquierdo desde pequeño por recomendación, ya que pegaba la pelota mejor de esa forma.

Por lo tanto, las investigaciones evidenciaron que utilizar la mano izquierda es una consecuencia del desarrollo del cerebro y de una interacción genética. Los zurdos no han sido bien vistos durante muchos siglos y algunos tuvieron que emplear la mano derecha, lo que supuso un problema para su desarrollo. Afortunadamente hoy los zurdos pueden ser zurdos.