(16 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Uno de los demócratas más prominentes de Texas se ha lanzado a la contienda electoral para la gobernatura de Texas en 2022, poniendo fin a meses de especulaciones sobre si se postularía.

Beto O’Rourke, un excongresista que lanzó dos postulaciones fallidas para el Senado y la Casa Blanca después de dejar el Congreso, anunció su candidatura a gobernador el lunes en una entrevista con Texas Monthly.

O’Rourke se enfrentará a Greg Abbott, el gobernador estatal republicano que cuenta con un arca guerra de campaña masiva y se ha convertido en líder entre los conservadores. El objetivo es resistir las medidas de salud pública implementadas por el gobierno federal para detener el covid-19, incluido el mandato de vacunación de la administración de Biden.

“Quiero servir a este estado y tratar de unir a la gente de Texas para realizar parte del gran trabajo que tenemos ante nosotros y superar esta pequeñez y división que Greg Abbott ha traído a Texas”, dijo en la entrevista, que se publicó el lunes por la mañana.

Es probable que O’Rourke se centre mucho en cuestiones de importancia local, y durante su entrevista mencionó varias veces la gestión de Abbott de la red eléctrica estatal durante las brutales tormentas invernales, a la vez que abordó otros temas, incluida la respuesta al covid-19 de Texas y las muertes por armas de fuego en el estado.

Es seguro que enfrentará ataques del gobernador conservador por su aceptación sincera de las medidas de control de armas durante su candidatura a la Casa Blanca en 2020, que terminó después de obtener poco más que una portada llamativa en la Vanity Fair. También se vio afectado por los problemas de la política ambiental y la atención médica en un anuncio publicado por el gobernador el mes pasado.

Pero en su entrevista, el ex candidato al Senado y presidencial indicó que opina que el propio historial de Abbott obligaría a que la contienda fuera un referéndum sobre el liderazgo del gobernador republicano.

“No sé qué tanto tendrá que hacer un candidato para convencer a la gente de Texas de que Greg Abbott les ha fallado como gobernador”, dijo O’Rourke a Texas Monthly.

“Según un informe, setecientas personas murieron debido a su mala gestión de la red eléctrica. Y en la sesión legislativa que le siguió, no hizo nada significativo para prepararnos para la próxima tormenta de invierno o el próximo desafío que enfrente nuestra red eléctrica. Su respuesta fallida al covid ha resultado en la muerte de más de 71.000 texanos hasta ahora, y contando”, agregó, antes de atacar la gestión de Abbott de las escuelas estatales y la calidad de la educación en el estado.

O’Rourke ganó por primera vez el reconocimiento nacional generalizado dentro del Partido Demócrata después de dejar la Cámara para enfrentarse al senador Ted Cruz, un enemigo vilipendiado de la izquierda, en las elecciones estatales al Senado de Estados Unidos. Perdió, pero estuvo a tres puntos porcentuales de la victoria en el conteo final, asombrando a muchos que asumieron que el estado seguía siendo un bastión del poder republicano.

Sin embargo, se enfrentó a críticas por parte de algunos, debido a su decisión de lanzar una candidatura presidencial arriesgada en 2020 en medio de un campo demócrata muy concurrido, en lugar de enfrentarse al senador John Cornyn, el otro senador republicano del estado, que se postulaba para la reelección ese año. Cornyn pasaría a ser reelegido sobre MJ Hegar, un recién llegado político, por casi 10 puntos.

O’Rourke estuvo de acuerdo con la suposición de un periodista en la entrevista del lunes, de que se enfrentará a una batalla cuesta arriba para derrocar a Abbott.

“Creo que estás tratando de decir que esto no va a ser fácil. Estoy de acuerdo contigo”, dijo el candidato.

Sobre su estrategia, agregó: “Quiero atraer aún más gente y de verdad quiero asegurarme de que no sean demócratas contra republicanos. No solo no es una estrategia ganadora para mí como candidato, no es una estrategia ganadora para nosotros como estado o para nosotros como país. Tiene que tratarse de cómo podemos mejorar este estado para todos los texanos”.