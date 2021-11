(16 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Las pacientes con endometriosis y dolores de menstruación fuertes con o sin diagnóstico de endometriosis continúan beneficiándose de implante etonogestrel (Nexplanon), un anticonceptivo hormonal reversible de larga duración aprobado para la prevención de embarazos por hasta tres años.

Según la Dra. Keimari Méndez, directora del Programa de Residencia de Obstetricia y Ginecología del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), este anticonceptivo hormonal ha sido el que mejor ha brindado resultados dentro de su categoría en la población de mujeres no interesadas en dispositivos intrauterinos, y en estos momentos, los equipos de investigación trabajan para probar la efectividad del mismo cinco años, en vez de tres.

“De este dispositivo se benefician las mujeres con endometriosis y dolores de menstruación fuertes con o sin diagnóstico de endometriosis. Las mujeres desde que tienen su menstruación en adelante, pueden ser candidatas para utilizar este método, no importa que estén sexualmente activas o no. También pacientes con problemas de sangrado ya sea reglas irregulares y reglas irregulares. Muchas de las veces el problema es que la paciente no está ovulando todos los meses y entonces brinca meses, que la regla no llega y cuando llega la regla, llega una regla bien prolongada por un montón de días que hace que después le baje hasta la hemoglobina y la paciente se ponen anémica,” describió en un principio la especialista.

Añadió que muchas de las niñas reciben su menstruación por primera vez en edades de 9 años, y pueden ser candidatas a recibir un tratamiento como este.

“Precisamente estas pacientes se les ponen este tipo de métodos de progesterona y se regula ese problema de sangrado porque se les suple la progesterona que no producen al no ovular, así que ese es uno de las condiciones más comunes que tratamos con estos métodos hormonales. Las pacientes con el síndrome de ovario poliquístico se benefician mucho de estos métodos”, informó.

El nexplanon está aprobado por la FDA y datos preliminares apuntan a que el dispositivo dura hasta 2 años más. Por tal razón, la especialista convoca a mujeres con el anticonceptivo entre 18 y 35 años a ser parte de los estudios clínicos que buscan probar que el anticonceptivo puede durar hasta cinco años.

“Ahora estamos realizando un estudio clínico formal para evaluar el funcionamiento del Nexplanon dos años adicionales, a los tres años para el que fue aprobado, para que la paciente se lo pueda dejar hasta cinco años. Esto es un método efectivo para evitar el embarazo, pero también lo usamos para evitar otros problemas ginecológicos como sangrado y dolor en la menstruación”, recalcó.

“Esto actúa bien parecido a los métodos intrauterinos que tienen progesterona, no sé si has escuchado hablar del Mirena, Skyla, Liletta, Kyleena y Paraguard, son los cuatro métodos intrauterinos que tienen hormonas y tienen progesterona igual que este. Así que este es un método que trabaja de forma similar, no igual porque estos tienen un efecto dentro del útero directo y este va en el brazo, pero son métodos contra efectivos de larga duración que trae como beneficio no tener que estar tomándose una pastilla todos los días, ni tenerse que poner un anillo vaginal que es mensual o un parche semanal, así que este método es más seguro, más fácil de utilizar y que tiene un perfil de efectos secundarios leves que a muchas pacientes les va muy bien”, reiteró.

Resaltó que este anticonceptivo tuvo un gran éxito durante la llegada del Zika en Puerto Rico, tratando de evitar la alta tasa de embarazos ante la amenaza del virus y su impacto al feto, por la facilidad de colocarlo en el brazo de la mujer.

Para más información sobre este tipo de método anticonceptivo o para ser parte del estudio clínico, puede comunicarse al 787.759.0306, ext.221 o escribir un correo electrónico a [email protected] o [email protected]