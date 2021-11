(15 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Omar Acosta y Sergio Menem presentan ‘Entretiempo y tiempo’ en concierto, el próximo miércoles 17 de noviembre (20:00) en el madrileño Café Berlín. Su nuevo disco está nominado a ‘Mejor Álbum Instrumental’ en los Grammy Latinos 2021, que se entregan ésa misma madrugada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Afincados en Madrid desde hace más de 20 años, el venezolano Omar Acosta y el argentino Sergio Menem representan así a su ciudad de acogida en el certamen de música latinoamericana más importante del planeta.

Sevillanas criollas

Sus ‘Sevillanas criollas’ son las primeras en su género, fusión inédita entre el flamenco y el pasaje llanero de Venezuela. José San Martín a la percusión y Baldo Martínez al contrabajo acompañan en directo al flautista caraqueño y al guitarrista cordobés. Madrileños de adopción, encarnan la sangre latina que corre por las venas musicales de la capital, reactivadas al fin en este otoño post-pandemia. Entradas a la venta desde 12€ en la web de la sala.

‘Entretiempo y tiempo’ reúne 11 composiciones propias para flauta y guitarra de profunda raigambre latinoamericana. “El único disco de los Grammy que representa al conjunto del continente”, según Omar Acosta, es un trabajo “muy personal y sin aspiraciones comerciales”.

En homenaje a sus raíces, recoge sus estilos folclóricos y tropicales, desde el vals (‘Entretiempo’, ‘Pastora’) y el merengue venezolanos (‘Tus ojos’) al candombe uruguayo (‘Candombe en cuarentena’), pasando por la samba (‘Bozza’) y el chorinho brasileños (‘Chorinho pra Jacques’), el pasaje llanero (‘El enrosque’) y la chacarera argentina (‘La enquilombada’). En un alarde de investigación y composición, su ‘Merengue jhaptal’ emula la rítmica milenaria del raga indio.

Omar Acosta y Sergio Menem ejemplifican el actual intercambio cultural hispanoamericano. “No concibo mi música sin la influencia de esta ciudad y de este país”, apunta el primero, vecino de Pozuelo de Alarcón desde hace 23 años y ya también ciudadano español. Compositor y docente, ejerció como director musical del Ballet Nacional de 2012 a 2016, bajo la dirección de Antonio Najarro. Al compartir escenario con nuestros grandes flamencos, inevitablemente su discurso “se ha impregnado de las raíces españolas”.

Sergio Menem no oculta su fascinación por verse nominado junto a “estrellas universales”, como el legendario guitarrista y cantautor Toquinho, el guitarrista Yamandú Costa y el bandolinista Hamilton de Holanda, los tres brasileños. Otro nominado de una categoría destinada sólo a los más virtuosos es el violinista libanés con nacionalidad española Ara Malikian.

Sergio Menem aterrizó en Madrid en 2004, tras un periplo de dos años en Barcelona. Como a otros muchos, la capital le permitió dar conciertos y desarrollarse profesionalmente: “Madrid me enriqueció con géneros de otros países y desde aquí salté a girar por el resto del mundo”. Colaborador habitual de la bailaora María Pagés, con quien estrena espectáculo el sábado 13. Cada año llegan a Madrid numerosos músicos latinoamericanos buscando una oportunidad que no han encontrado en sus países de origen. Junto a los procedentes de África, Asia y Europa del Este, encarnan la riqueza de una de una urbe cosmopolita que da impulso a sus carreras. No todos lo consiguen, pero a veces los sueños se cumplen.