(15 de noviembre del 2021. El Venezolano).- La medallista de oro olímpica Suni Lee informó que fue recientemente rociada con gas pimienta, en un ataque racista cuando estaba de visita en su natal Minnesota.

La gimnasta de 18 años relató que ella y sus amigos, de ascendencia asiática, estaban esperando un Uber cuando un automóvil pasó junto a ellos a toda velocidad con gente adentro lanzando insultos racistas.

Lee señaló que una persona desde el interior del coche le roció el brazo con gas pimienta, para luego huir. Los sujetos gritaban insultos como “ching chong” y les dijeron que deberían “volver al lugar de donde vinieron”, contó Lee en una entrevista con Pop Sugar publicada el miércoles.

Recordando el incidente, sucedido en octubre, dijo: “Estaba tan enojada, pero no había nada que pudiera hacer o controlar porque se escabulleron”.

“No les hice nada y, teniendo la reputación, es muy difícil porque no quería hacer nada que pudiera meterme en problemas. Simplemente dejé que sucediera”, agregó la gimnasta.

Después del incidente, Lee llamó a su entrenador, Jess Graba, quien voló a Los Ángeles para estar con ella.

La atleta es la primer estadounidense hmong en participar en los Juegos Olímpicos. Lucha por entender estos crímenes de odio y hablar sobre temas delicados como la injusticia racial, destacó.

En la reveladora entrevista, Lee habló sobre la salud mental y el apoyo que recibió después de hablar sobre el autocuidado.

“Está bien sentirse deprimido a veces, pero me he dado cuenta de que es importante expresar tus sentimientos y pedir ayuda. En el pasado pude haberme presionado a seguir y no haber reconocido el estado de mi salud mental. Pero hay mucho poder en reconocer tus sentimientos. No es debilidad, en realidad estás tomando el control”, planteó.

Lee ganó un oro en gimnasia femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio. Tomó el lugar de Simone Biles, quien se retiró de las finales por equipos para priorizar su salud mental. “Nadie esperaba que ganara la medalla de oro, así que cuando lo hice, mi vida cambió de la noche a la mañana”, comentó.

La atleta actualmente compite en el reality show estadounidense Dancing With the Stars.

Los crímenes de odio contra las personas asiáticas se han disparado desde el inicio de la pandemia en 2020. Los ataques físicos contra esta población en EE.UU. aumentaron a 16.6 por ciento en 2021, de un 10.8 por ciento de todos los incidentes el año pasado .

El presidente Joe Biden promulgó un proyecto de ley de delitos de odio contra Asia en mayo con el apoyo de ambos partidos.