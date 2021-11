(12 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Las plataformas digitales continúan haciendo cambios en pro de la sociedad, ahora, YouTube dejó de mostrar de forma pública el número de “No Me Gusta” que reciben los videos subidos a la plataforma como una forma de combatir el acoso y reducir los ataques organizados contra determinados usuarios.

La compañía tecnológica inició en marzo una prueba para comprobar el efecto que tendría retirar de la vista pública el recuento de No me gusta que reciben los videos. Con ello, y según explicó en un comunicado, detectaron una disminución del uso de dicho botón con la intención de atacar a un creador.

La plataforma implementó el cambio de forma oficial, de tal manera que los usuarios no verán el número de No me gusta. Sin embargo, este registro estará disponible para el propio creador en YouTube Studio, en tanto que el botón no desaparecerá, indica Europa Press.

El botón No me gusta este video ha generado polémica en la comunidad de YouTube por el uso que se le ha dado en algunas ocasiones. Especialmente en el caso de las campañas organizadas que buscaban atacar a un creador en específico. La compañía destacó que eran los creadores pequeños o recién llegados los que se veían afectados en mayor medida por este tipo de prácticas.

“Queremos crear un espacio inclusivo y respetuoso en el que los creadores tengan la oportunidad de prosperar y sientan confianza para expresar sus ideas. Esta es solo una de las muchas medidas que estamos tomando para seguir protegiendo a los creadores frente al acoso”, expresaron desde la plataforma.