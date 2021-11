(12 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Un delfín de cola protésica llamado Winter que protagonizó las películas “Dolphin Tale” murió el jueves por la noche en un acuario de Florida a pesar de los esfuerzos para tratar una anomalía gastrointestinal para salvarle la vida, dijeron funcionarios del acuario. La hembra de delfín nariz de botella de 16 años murió mientras estaba retenida por expertos en cuidado de animales que estaban preparando a Winter para un procedimiento en el Clearwater Marine Aquarium, donde el famoso mamífero marino ha residido durante mucho tiempo.

“Si bien estamos desconsolados por la muerte de Winter, nos reconforta saber que nuestro equipo hizo todo lo posible para darle la mejor oportunidad de sobrevivir”, dijo la veterinaria Dra. Shelly Marquardt, en un comunicado emitido por el acuario. Marquardt además aseguró de acuerdo a nota de AP, que el acuario trabajó con especialistas y expertos en mamíferos marinos de todo el país, pero el delfín, que se encontraba en estado crítico y en deterioro, murió mientras lo sostenían sus cuidadores.

El comunicado dijo que el acuario permanecería cerrado el viernes para que el personal tuviera tiempo de llorar. Anteriormente había dicho que un cierre el viernes permitiría a los trabajadores concentrarse en la atención médica del delfín con planes de reabrir el sábado. James “Buddy” Powell, presidente del acuario, dijo a los periodistas el jueves que el personal de la instalación y los expertos externos estaban haciendo todo lo posible para restaurar la salud del delfín.

Winter experimentó anteriormente problemas intestinales, no infrecuentes entre los delfines, pero tales problemas nunca la han afectado de esta manera, dijo Powell el jueves. Pero en ese momento, comentó que Winter no estaba respondiendo al tratamiento como en el pasado, y agregó que no había evidencia de que Winter tuviera el coronavirus.