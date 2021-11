(12 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Aunque poco se había escuchado nuevamente, el caso de Plus Ultra sigue avanzando, ahora se conoció que la juez que lleva el caso de los presuntos delitos de “malversación de fondos públicos en el rescate de la aerolínea” rechazó el jueves archivar la investigación, incluso, ordenó un careo entre los peritos del gobierno y los independientes que cuestionan la legalidad de la operación.

La providencia de la juez Esperanza Collazos, a la que tuvo acceso el diario español El Mundo, detalla que se fijó para el 18 de enero de 2022 “una diligencia de careo entre los peritos del informe pericial y el que realizó Deloitte y DC Advisory”. El Nacional explica que la juez quiere escuchar a los peritos contratados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que critican las conclusiones de peritos independientes, quienes señalan en un informe que hay “dudas más que razonables de que Plus Ultra cumpliera los requisitos para recibir el rescate del Estado”. De hecho, aseguran que la compañía no estaba en crisis antes de la pandemia del coronavirus.

La Fiscalía española pidió el miércoles los documentos de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros (61,5 millones de dólares) concedidos a la aerolínea Plus Ultra, pues considera que el último informe pericial de la causa no permite concluir que estuviera en crisis en el momento de recibir la ayuda. De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso EFE, Plus Ultra cumpliría, por lo general, “con la práctica totalidad de las condiciones establecidas” por la SEPI de España para conceder los préstamos.