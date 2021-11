(12 de noviembre del 2021. El Venezolano).- David Uzcátegui, candidato a la Gobernación de Miranda, afirmó este viernes que valora la decisión de Carlos Ocariz de declinar su postulación en el estado, por la que ambos tuvieron varios desencuentros públicos en los últimos meses.

“Valoro el gesto de Ocariz, valoro su decisión. Nosotros desde Fuerza Vecinal siempre hicimos un llamado a primarias en cada municipio para tener un liderazgo claro”, expresó Uzcátegui durante una rueda de prensa.

“Que sea la última vez que en Venezuela haya una elección en cualquier cargo popular sin que se legitime por unas primarias. Fuerza vecinal luchará a diario incluso para que se promulgue una ley de primarias”, agregó el líder político.

Asimismo denunció que todavía no hay una certificación de las modificaciones pertinentes luego de la declinación de Ocariz: que Uzcátegui pueda ser votado con la tarjeta de la MUD.

“Pido que no se escondan detrás de una decisión administrativa (…) ¿Por qué el CNE no permite el cambio? Elevo mi voz desde acá, desde el municipio Sucre: no vamos a permitir que se vulnere el derecho de los electores a participar con esa tarjeta política”, advirtió.

Sin embargo, subrayó que si el CNE considera que la candidatura se declinó a destiempo, llamará a los mirandinos a votar por la tarjeta de Fuerza Vecinal. “Vamos a seguir luchando. Nos hemos comunicado con observadores internacionales y con los rectores Enrique Márquez y Roberto Picón para que estén enterados de esta realidad”.

“Haremos todas las diligencias, todo lo que tengamos que hacer, para evitar que se confunda al electorado. Hicimos lo correcto el 28 de julio, llamamos a primarias. Si se hubiesen hecho tendríamos unificación en todos los municipios del estado”, insistió.