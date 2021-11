(10 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Entre acusaciones, denuncias y retos públicos, transcurre la campaña electoral en el estado Bolívar. Raúl Yusef, empresario, político y candidato a la gobernación por la Mesa de la Unidad Democrática, señaló que se siente seguro de su victoria el 21 de noviembre. Aseveró que su decisión de participar en los comicios se debe a los cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Yusef subrayó de acuerdo a entrevista con El Nacional, la necesidad de lucha para recuperar la democracia en Venezuela: “Hay que luchar, hay que trabajar, el futuro lo tenemos que construir todos juntos, no podemos perder las esperanzas”.

Dijo que seguía pensando en el rescate del país. “Tengo 40 años en la misma casa. Es quedándonos como vamos a rescatar esto, quedándonos y luchando por rescatar los caminos de la democracia, que no solo es tarea de un gobernador sino tarea de todos”, expresó. “Yo quiero propiciar como gobernador la relación tripartita: empresarios, trabajadores y gobierno”, agregó.

¿Puede haber unidad en Bolívar?

–¿Qué garantías ofrece el CNE para que la MUD haya decidido participar?

–Las condiciones fueron mejorando después de la mesa de negociación en México. Nos dieron la tarjeta de la manito, porque hasta el año pasado teníamos secuestradas las tarjetas de los partidos; en este proceso está garantizada la observación internacional; y, además, hay un compromiso del régimen de levantar los protectorados. Todo eso, pienso, ha generado un ambiente propicio para que la gente salga a votar.

–Recientemente Manuel Rosales manifestó “que aún es posible lograr consensos en algunos estados del país”. En relación con esto, ¿es posible que en el estado Bolívar pueda generarse la unidad en torno a una sola candidatura de oposición?

–Hicimos todos los esfuerzos y lo seguimos haciendo. Lamentablemente, Américo De Grazia y su comando han estado haciendo una guerra sucia en mi contra, cosa que me parece un error, pues eso liquida cualquier posibilidad de entendimiento. Él tiene los números, tiene las encuestas y sabe que yo estoy mejor posicionado; no solo por los respaldos que he logrado aglutinar, sino porque todos nuestros candidatos están punteando. Nosotros vamos a ganar la mayoría de los municipios y eso debería saberlo muy bien Américo. Ojalá entre en razón. Ojalá no se preste para el juego de la dictadura que estimula la división. Yo no quisiera imaginarme que a lo mejor él esté recibiendo apoyo del régimen para dividirnos. He visto que ha hecho pagos a medios de comunicación por concepto de cuñas a unos precios que yo no puedo pagar, lo he visto pagar mil dólares a las emisoras, me lo han dicho los mismos directivos.

–Y los fondos para financiar su campaña y la del resto de los candidatos de la MUD en Bolívar, ¿de dónde salen?

–Nuestros candidatos están haciendo grandes esfuerzos. Yo tengo empresas, y de mis empresas saco para mi campaña. Además tenía algunos ahorros, así como ahorros de mi esposa que me ha apoyado. Puedo justificar muy bien los recursos invertidos. Es más, ya consignamos los libros con los ingresos y gastos de la campaña ante el CNE. Es importante decir también que esta es una campaña muy modesta, de volantes, de contacto directo, de visita casa por casa; contamos con una campaña de radio modesta, cuñas en televisión no tenemos, vallas hemos apenas colocado dos aquí (en Guayana); tenemos un liderazgo en la calle, en todos lados, producto del esfuerzo de toda esa maquinaria que hemos venido montando.

La explotación minera

–La explotación minera en el estado Bolívar se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del gobierno venezolano. De usted ganar la gobernación, ¿cuál sería su posición frente a esta actividad económica?

–Nosotros somos un estado minero, no podemos dejar de reconocerlo, pero Caracas y el centro no nos pueden seguir viendo como un pueblo de extracción de minerales que no recibe ninguna ventaja, ningún beneficio de esa actividad, además del severo impacto ambiental, del daño al ecosistema del deterioro de la cabecera de los ríos con la contaminación del mercurio, de la fauna, la flora. Nosotros somos conscientes de que ese tipo de explotación minera no es la correcta. Queremos que se explote, pero con el menor impacto ambiental, reforestando y cuidando el ambiente. Además de eso vamos pelear al gobierno nacional para que buena parte de los dividendos que genera la explotación minera se queden en el estado. A través de la minería tenemos que desarrollar con la empresa privada aguas abajo otros minerales como el hierro y el aluminio.

–¿Cuál es su propuesta para mejorar la educación en el estado Bolívar?

–La educación es fundamental, no solamente la educación básica que es donde se fomentan los primeros cimientos, sino formar para el trabajo. El estado Bolívar tiene que empezar a formar geólogos, agrónomos, veterinarios para el tema de la agricultura y la ganadería. Yo estoy planteando becas para estudiantes universitarios, para hacerlo en universidades privadas. La idea no es construir más universidades, sino mejorar las que tenemos, rescatar la UDO, la UNEG. Es vergonzoso ver como está la UDO, desmantelada totalmente. Debemos lograr la recuperación de las plantas físicas y así ejecutar convenios con las universidades para iniciar esos programas educativos.

–Algunos dirigentes opositores en el exilio como Antonio Ledezma y Richard Blanco han señalado que con el proceso electoral del 21 de noviembre se legitima el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál es el costo político para la oposición si no llegase a ganar la mayoría de gobernaciones y alcaldías del país?

–Creo que le hemos dado una lectura correcta a este momento que vive el país. Quizás Antonio, que está afuera, muchos de los que están afuera, no se han percatado del inmenso deseo de cambio que tiene la gente. Además, la gente ya es consciente de que los marines no van a venir, que no nos podemos quedar en una guerra civil que genere muerte al país, como ha pasando en otros naciones. Lo otro es que esa propuesta de no participar no tiene aterrizaje. Nosotros estamos movilizando a la gente, y le estamos diciendo a la gente que este es un paso, uno muy importante para el año que viene montarnos en el referéndum. El costo de una derrota siempre va a existir, pero la política y el país no se acaban el 21 de noviembre; la política continúa, el liderazgo tiene que seguir haciendo su mejor esfuerzo, consolidando la unidad.