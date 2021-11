(09 de noviembre del 2021. El Venezolano).- La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció que el goleador Salomón Rondón no será parte de la convocatoria cuando la Vinotinto enfrente a Ecuador y Perú en la próxima doble fecha de la clasificatoria suramericana del Mundial de Catar-2022.

“Luego de evaluaciones pertinentes con todas las áreas, se concluyó que lo mejor para Salomón Rondón y su futuro inmediato con el conjunto nacional es que recupere su forma física ciento por ciento, para así poder brindarse al máximo en las próximas presentaciones de la La Vinotinto”, señaló un comunicado de la FVF.

El jugador del Everton en la Premier League reconoció que no se encuentra en condiciones para jugar en las próximas fechas con la selección, así reseña El Nacional. “Tengo que ser sincero conmigo mismo y con esa camiseta que tanto quiero y valoro: no me encuentro en la plenitud que quisiera para poder brindarme al máximo y defenderla como se merece ahora mismo”, expresó Rondón en redes sociales.

El delantero de 32 años de edad, máximo anotador histórico de la selección venezolana con 31 goles, señaló que su llegada a Inglaterra a último momento, sin pretemporada, y una seguidilla de partidos afectó su condición.