(09 de noviembre del 2021. El Venezolano).- En diversos foros y reuniones el Grupo del Partido Popular ha venido reiteradamente manifestando sus reservas cuando no su reticencia a que la Unión Europea enviara una misión de observación electoral a los comicios regionales y municipales organizados por el régimen de Maduro el próximo 21 de Noviembre.

Las posiciones contrarias a dicha misión electoral se han visto reconfirmadas por el contenido del demoledor informe elaborado para el Alto Representante por la misión técnico exploratoria enviada a Caracas que durante 15 días pudo comprobar de primera mano la dramática situación en todos los órdenes, político, económico, social y humanitario que vive el país.

El grupo PPE no quiere contribuir con su presencia a debilitar la imagen de la UE ni tampoco a que la misión de la UE pudiera ser interpretada como un blanqueamiento del cruel régimen que se ha apoderado del poder en Venezuela, tal y como reconoce el citado informe. Por razones de coherencia política, ya que el PE ha reiterado en numerosas ocasiones que no reconoce al régimen de Nicolás Maduro, ni a los órganos surgidos de los fraudulentos procesos electorales allí celebrados, el PPE considera un error gravísimo la presencia de una misión de la UE en el país y por ende la del PE.

Con cientos de presos políticos, a los que por cierto el PE otorgó el premio Sahjarov en el año 2017, con candidatos inhabilitados, algunos incluso recientemente, con numerosos encarcelados y exiliados, incapacitados pues para concurrir en unos comicios abiertos, libres y transparentes, con más de 5 millones de venezolanos obligados a abandonar su país por la deriva autoritaria y dictatorial del régimen, que además se verán privados de su derecho de ejercer el sufragio, consideramos que estos comicios no serán ni libres y transparentes. No existe Libertad de prensa sino el exclusivo monopolio de los medios de comunicación y la más absoluta censura por parte del oficialismo y no se respetan las mínimas normas básicas del estado de derecho. También esto lo reproduce el informe de la misión técnica.

Si además añadimos que numerosos dirigentes del régimen entre ellos la Sra. Delcy Rodriguez que ejerce como vicepresidenta, uno de los rectores del CNE, órgano que organiza y dirige el proceso electoral, quien ejerce las funciones de Fiscal General del Estado y quien actúa como ministro de Defensa , están sancionados por la UE a propuesta del Alto representante como responsables de graves violaciones de derechos humanos y si consideramos que recientemente el Fiscal de la corte penal internacional ha abierto un procedimiento tendente a investigar al régimen venezolano como responsable de gravísimos crímenes de lesa humanidad junto al hecho que las conversaciones de México permanecen suspendidas por decisión de la delegación enviada por Maduro, concluimos que el error de la presencia europea es mayúsculo y reviste enorme gravedad.

El grupo del PPE ha pedido en varias instancias parlamentarias la presencia del Alto representante para darle la oportunidad de explicarse en sede parlamentaria ante la evidente contradicción entre las aplastantes recomendaciones de los expertos y de sus propio servicio diplomático de NO enviar la misión y su errática decisión política de despacharla, caso único e inédito en la larga historia de las misiones de observación de la UE en la que se desconoce el informe exploratorio.

El único responsable del deterioro de la imagen de la UE, de lo que pueda ocurrir y de la convalidación del comportamiento del régimen será el Sr. Borrell, pero con los grupos políticos del PE que se integrarán en la MOE como cooperadores necesarios. El grupo PPE de forma responsable ha decidido no ser cómplice ni marioneta del fraude que se pretende cometer y siempre se posicionará junto al pueblo venezolano que lo único que ansía es liberarse de ese régimen de terror y opresor que le ha empobrecido y obligado a buena parte de los venezolanos a exiliarse.