(07 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Tal y como lo comentó hace unos días, este domingo, Maduro dejó claro que ya es oficial la vacunación en niños mayores de dos años de edad. Durante su alocución dijo que este lunes 8 de noviembre arranca el proceso para los infantes antes mencionados.

Además, aseveró la tasa de incidencia en el país ha venido disminuyendo significativamente. Ubicándose en 19 casos por cada 100 mil habitantes, “un punto por debajo que hemos obtenido en más de un año”. Detalló que ya el 70% de la población está vacunada contra el covid-19.

A pesar de esto, aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a no confiarse y cumplir con las medidas de bioseguridad ya que la vacuna no garantiza al 100% el no contagio.