(07 de noviembre del 2021. El Venezolano).- “Eternals”, uno de los esfuerzos más ambiciosos de Marvel para expandir su universo de superhéroes, llegó a los cines con alrededor de 71 millones de dólares en venta de entradas durante el fin de semana, según estimaciones de los estudios.

Según los estándares de taquilla de la mayoría de los estudios, la inauguración fue envidiable. Sólo otras tres películas han debutado mejor durante la pandemia: “Black Widow” ($ 80,3 millones), “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” ($ 75,3 millones) y “Venom: Let There Be Carnage” ($ 90 millones). Pero para la bien engrasada máquina de éxito de taquilla de Marvel, el lanzamiento de “Eternals” de alguna manera constituyó un bache en el camino en una racha incomparable de 26 películas, destaca AP.

Al entrar en el fin de semana, los pronósticos habían sido solo un poco más altos, alrededor de $ 75 millones a nivel nacional. Más preocupante para Walt Disney Co. fue la respuesta mixta de la audiencia a la película de 157 minutos de Chloé Zhao sobre una raza inmortal de superhéroes. La película es la primera en el “universo cinematográfico” de Marvel en clasificar “podrida” en la puntuación de crítica agregada de Rotten Tomatoes , con solo el 47% de las críticas consideradas positivas. Las audiencias también le dieron una calificación más baja, una “B” CinemaScore , que cualquier entrada anterior de MCU.

Pero desde el principio, “Eternals” fue una dirección menos trazada para Marvel. Al contratar a Zhao, cuyo “Nomadland” a principios de este año ganó el premio a la mejor película y al mejor director en los Premios de la Academia, la fábrica de cómics eligió a un cineasta elogiado más asociado con el realismo artístico que con el espectáculo generado por computadora. La historia también presenta una clase alienígena de superhéroes menos conocida, cuya existencia abarca toda la historia de la humanidad. Con un elenco repleto y diverso que incluye a Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie y Kumail Nanjiani, “Eternals” se atrevió a realizar numerosas presentaciones, incluido el primer superhéroe sordo de MCU en Lauren Ridloff y la primera escena de sexo de superhéroe, nunca antes probado en la franquicia.

David A. Gross, que dirige la consultora cinematográfica Franchise Entertainment Research, estima que la recepción negativa de “Eternals” le costó un modesto 10% en taquilla. Todavía considera que las películas de superhéroes impulsan la recuperación de los cines. Las películas de Marvel representan las cuatro primeras aperturas de la pandemia.

“‘Eternals’ no es de ninguna manera un problema”, dijo Gross en un correo electrónico. “La película no se conecta de la manera en que lo han hecho todas las demás películas de Marvel, pero el desempeño de taquilla es sólido y mantiene el nivel de negocios de octubre”.

“Eternals”, cuya producción costó alrededor de 200 millones de dólares, abrió con fuerza en el extranjero y recaudó 90,7 millones de dólares en 46 territorios internacionales. Sin embargo, la película no se estrenó en China y no se espera que se le conceda un estreno en el futuro a pesar de estar dirigida por un cineasta nacido en China. El lanzamiento anterior de Marvel, “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”, la primera película asiática de superhéroes del estudio, tampoco ha recibido permiso para estrenarse en China.

Las razones de la negativa no están claras, pero China censura enérgicamente las películas que autoriza para su lanzamiento. Las relaciones entre Estados Unidos y China se han vuelto más tensas en los últimos años . También se ha notado ampliamente que Zhao dijo en una entrevista de 2013 que China es “donde hay mentiras en todas partes”. En abril, sus premios Oscar no fueron reportados por los medios de comunicación estatales de China y sus menciones fueron borradas de Internet en China.