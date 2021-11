(06 de noviembre del 2021. El Venezolano).- El presidente Joe Biden dijo este sábado que las familias de niños separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México durante la administración Trump deberían ser compensadas, ya que su Departamento de Justicia está negociando un arreglo con las familias afectadas.

AP reseña que para Biden, independientemente de las circunstancias, las personas a quienes les quitaron a sus hijos bajo la política de separación familiar de la administración Trump, destinada a disuadir a las familias de cruzar ilegalmente a Estados Unidos, deberían ser remuneradas. “Si, de hecho, debido al comportamiento escandaloso de la última administración, cruzaste la frontera, ya sea legal o ilegalmente, y perdiste a tu hijo, perdiste a tu hijo. Se ha ido, te mereces algún tipo de compensación, sin importar las circunstancias”, dijo Biden. “Qué será eso, no tengo idea. No tengo ni idea.”

Poco después de asumir el cargo, Biden creó un grupo de trabajo para intentar reunificar a cientos de niños y padres afectados por la política, que estuvo vigente durante varios meses durante 2018 y provocó una protesta nacional e internacional.

El gobierno estaba considerando pagos de alrededor de 450.000 dólares a cada persona afectada, pero desde entonces ha cambiado la cifra, aunque no drásticamente, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con las conversaciones. La persona habló bajo condición de anonimato porque las discusiones son privadas, éstas conversaciones siguen y no hay garantía de que las dos partes lleguen a un acuerdo.

Alrededor de 5.500 niños fueron separados de sus padres bajo la política de “tolerancia cero” del presidente Donald Trump, según la cual los padres fueron separados de sus hijos para enfrentar un proceso penal por cruzar la frontera ilegalmente, según documentos judiciales en un caso federal en San Diego. Los sistemas de seguimiento inadecuados hicieron que muchos estuvieran separados durante un tiempo prolongado. Los pagos están destinados a compensar el trauma psicológico.