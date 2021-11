(03 de noviembre del 2021. El Venezolano).– El cofundador de Apple, Steve Wozniak, parece no estar impresionado con el diseño del último gran lanzamiento de la compañía: el iPhone 13. Recientemente dijo que “no puede distinguir la diferencia” entre el nuevo modelo y su predecesor.

Lanzado a finales de septiembre, el iPhone 13 tiene una apariencia similar al 12, pero ha sido alabado por su mayor duración de la batería, su cámara mejorada -incluyendo un modo Cinematic y un modo ProRes- y un cristal más duro.

“El software que contiene se aplica a los iPhone más antiguos, supongo, y esa es la parte buena”, declaró a Yahoo News Wozniak, que fundó Apple con Steve Jobs en 1976.

El empresario tecnológico, que dejó Apple en 1985, también aseguró que no había mucho que destacar de las mejoras en la nueva edición del Apple Watch, en comparación con su encarnación anterior.

No es la primera vez que Wozniak se muestra crítico con los productos de la compañía. En 2017, le enviaron un nuevo iPhone X, pero decidió no quedarse con el nuevo modelo, y seguir con su fiel iPhone8, con su pantalla de 4.7 pulgadas. Anteriormente había dicho que su iPhone8 era notablemente similar a su iPhone 7 e incluso al modelo anterior, el iPhone 6.

“Prefiero esperar y ver ese. Estoy contento con mi iPhone 8, que es igual que el iPhone 7, que es igual que el iPhone 6, para mí”, comentó entonces.

También ha estado en desacuerdo con Apple por no dejar que los consumidores de Estados Unidos reparen sus propios teléfonos, y anteriormente ha discrepado sobre las patentes. “Me gustaría que todo el mundo se pusiera de acuerdo para intercambiar todas las patentes y que todo el mundo pueda construir las mejores formas que quiera para utilizar las tecnologías de todo el mundo”, afirmó a Bloomberg en 2012. Y admitió que los teléfonos de Apple no están a la altura de los modelos de Android.

“Mi teléfono principal es el iPhone. Me encanta su belleza. Pero me gustaría que hiciera todas las cosas que hace mi Android, de verdad”, indicó a The Daily Beast en 2016.

Pero no todo son malas críticas, Wozniak se deshizo en elogios hacia el Apple Watch en 2019, calificándolo como su “pieza de tecnología favorita en el mundo ahora mismo”.