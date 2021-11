(03 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Estaba escribiendo mi artículo de la semana sobre la desastrosa defensa judicial que viene haciendo el gobierno interino en los tribunales internacionales donde se juega la vida de los recursos patrimoniales del país y en lo que vamos directo a perderlo todo en medio de una orgía de errores, algunos de ellos bajo sospecha de intencionalidad, y otros de franca desidia por todo lo cual en algún momento habrá de establecerse responsabilidades políticas y judiciales y en lo que también se puede vislumbrar que en ese trágico momento muchos de los actuales protagonistas estarán dejando solo a Juan Guaidó señalándolo como el único responsable. Allí estará en la soledad del presuntuoso atrevido que ahora desdeña tantas alertas que se le emiten.

Pero, me vi obligado a interrumpir y diferir para próximo artículo esas reflexiones porque se atravesó la escandalosa revelación de la infame política de colaborar con Nicolás Maduro y su cadena de mando que propuso Freddy Guevara para obstaculizar el trámite que por ante la Corte Penal Internacional se ha iniciado para juzgarles como autores de los crímenes lesa humanidad que sin pausa se vienen cometiendo en estos infernales años de los gobiernos socialistas que están acabando con el país.

LA REVELACIÓN QUE OBLIGA A REFLEXIÓN

La periodista Milagros Boyer, del medio informativo “PanamPost” suscribió una información según la cual el diputado Freddy Guevara aparece en una grabación de su voz diciendo lo siguiente:

“…en este contexto actual más allá de hablar…(inaudible)…nosotros no podemos ir por algo intermedio sino tenemos que ir por algo que realmente nos sirva, eh, porque lo que habría que entregar para aceptar esto tiene implicaciones demasiado grandes. Cuales son las dos grandes implicaciones que habría? Una, la Corte Penal Internacional que en efecto con todo lo que he podido hablar acá con gente que estuvo metiéndote con el tema como con gente de la Corte Penal anterior, gente de derechos humanos etcétera, todos me dicen, mira, si hay una Corte política es esa, esa Corte responde mucho a los incentivos políticos que hay, en Colombia tardaron casi 20 años en reactivar el tema porque habían simplemente declaraciones y mensajes políticos, entonces una sola declaración de ustedes puede hacer, coño que se pueda atrasar o adelantar algo al respecto, entonces en principio nosotros solamente con dar una buena señal podemos estarles haciendo un favor entonces habría que cobrarlo caro, no digo no hacerlo, digo cobrarlo caro, yo estoy dispuesto que negociemos todo a cambio de cosas…bueno…”

Aquí la información con el audio:

LA REACCIÓN DE FREDDY GUEVARA

El aludido Freddy Guevara contestó vía twitter lo siguiente

“Lamentable esto: Titular falso, audio manipulado y que un medio se preste para una práctica -ya conocida- del chavismo justo el día en el que el Fiscal de la corte penal está en Vzla. La mala intención y la manipulación es evidente.”…“Editan, cortan y descontextualizan una conversación para seguir mintiendo. Mi posición y la de la delegación es clara: no se puede aceptar ningún acuerdo o maquillaje que pueda afectar el proceso en la CPI. Solo la justicia plena puede ser satisfactoria. Nadie aceptará menos”

Como puede verse él no niega que sea su voz ni que haya dicho esas palabras, solo niega el titular con la que la periodista describe la nota, y seguidamente dice que el audio es manipulado, que “editan, cortan y descontextualizan una conversación.”

A GUEVARA CORRESPONDE DEMOSTRAR SU DESCALIFICACIÓN AL AUDIO

Como los abogados sabemos, en derecho procesal rige el principio de la carga de la prueba que en resumen consiste en el siguiente aserto: “El que alega tiene que probar su alegato y el que se excepciona debe probar los hechos que a tales efectos invoca”. En este caso Guevara tendría que demostrar que ese discurso que ha reconocido como suyo fue -como afirma: “editado, cortado y descontextualizado”. Es una carga que ineludiblemente debe cumplir pues de lo contrario estaremos ante la evidencia irrefutable de un gravísimo crimen, el de buscar la manipulación del proceso en ciernes ante la Corte Penal Internacional para hacer justicia respecto a los graves crímenes lesa humanidad que en la fiscalía de ese tribunal actualmente son materia de trámite.

LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS

De ese audio se desprenden consecuencias políticas y judiciales contra Freddy Guevara siendo la mas grotesca la pretensión de liberar de responsabilidad a los autores de los delitos en proceso de investigación preliminar actualmente por ante en La Haya, y peor aún, de hacerlo bajo precio “cobrando caro” dice, lo cual constituye una aberración humana, política y jurídica, es ponerle precio a la complicidad para el logro de la impunidad, o cuando menos anulándolo por excesivo retardo para lo cual invoca el ejemplo del caso en Colombia respecto a tan horrendos crímenes.

El medio que propone en ese audio Freddy Guevara para favorecer a los criminales es la emisión de una buena señal -dice- instigando a otros, y es de presumir razonablemente que lo hizo ante quienes junto a él conforman el grupo de la Plataforma Unitaria que asiste a los diálogos en México pidiéndoles una declaración para atrasar o adelantar algo -de lógica se refiere al proceso preliminar que llevó Fatou Bensouda y ahora lleva Karim Khan, cobrándola caro. Allí Guevara aparece diciendo exactamente: “entonces una sola declaración de ustedes puede hacer, coño que se pueda atrasar o adelantar algo al respecto, entonces en principio nosotros solamente con dar una buena señal podemos estarles haciendo un favor entonces habría que cobrarlo caro, no digo no hacerlo, digo cobrarlo caro, yo estoy dispuesto que negociemos todo a cambio de cosas”

Resulta evidente que el equipo negociador se sumó a la iniquidad propuesta.

LA BUENA SEÑAL QUE PIDIÓ EL DIPUTADO FREDDY GUEVARA

No cabe duda alguna de que esa “buena señal” de colaboración con el régimen se dio en el punto 3 del documento que leyó Gerardo Blyde al salir de la última de esas reuniones en México. A continuación transcribo textualmente aquel texto: “A solicitud nuestra, se abordará en la próxima ronda de negociaciones temas vinculados a justicia y reparación. Recuperar el Poder Judicial venezolano con jueces y fiscales que garanticen el debido proceso, es un paso indispensable para transitar el camino de reinstitucionalización del país y recuperar derechos políticos y civiles”

AHORA EL FISCAL TENDRÁ QUE ESPERAR AÑOS COMO EN COLOMBIA

Es evidente que con tal declaración “A solicitud nuestra” , dice el documento, es decir, de la delegación de la oposición, se dio al gobierno de Maduro la “buena señal” exigida por Freddy Guevara de allanar el camino para destruir una de las bases fundamentales para que la Corte Penal Internacional entre a juzgar los crímenes ocurridos en Venezuela, que es la falta de un sistema judicial que garantice debido proceso. Ahora, a partir de esa declaración el fiscal tendrá que esperar los resultados de la política allí anunciada de reinstitucionalización del sistema de justicia en Venezuela, a eso obliga el principio de complementariedad según el cual la CPI solo puede actuar cuando en el país no hay un sistema de justicia institucionalizado. Entonces con el propósito de la “recuperación del poder judicial venezolano con jueces y fiscales que garanticen el debido proceso” anunciado por Blyde se pone freno al trámite de la CPI que en razón del citado Estatuto de Roma es obligatoria su colaboración con ese propósito de restablecer el sistema judicial en Venezuela.

¿CUÁL SERÁ EL CARO COBRO O CARO PRECIO POR ESA “BUENA SEÑAL”?

Lo anterior sumado al hecho de la visita del Fiscal Karim Khan a Caracas tenemos claro que lo que se está es haciéndole ver que está en marcha el propósito de re institucionalizar el país, está atendiendo “la buena señal” que se negoció en México. Falta saber el costoso precio, el cao precio, pre anunciado por Freddy Guevara y si ya se está cobrando por esa infamia.

MI ARTÍCULO DENUNCIÓ ESE PROPÓSITO ANTES

En mi artículo publicado hace dos meses, el pasado 8 de septiembre, titulado “La única salida que nos quedaba” advertí tempranamente e hice un análisis critico del pronunciamiento firmado entre los representantes de Maduro y los de La Plataforma Unitaria en la última de sus reuniones en México y que al salir leyó Gerardo Blyde. Ver:

FREDDY GUEVARA ESTÁ SOLO EN ESTO

Ahora Freddy Guevara ha quedado al descubierto dando instrucciones para favorecer a Maduro y su criminal cadena de mando con frenar la posibilidad del enjuiciamiento internacional a Maduro, Padrino López, esto con el agravante de que ninguno de los demás partidos de esa Plataforma Unitaria ha dado señales de oponerse a la infame propuesta, al contrario, todos sus representantes suscribieron la declaración leída por Gerardo Blyde.

