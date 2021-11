(02 de noviembre del 2021. El Venezolano).- La escritora Mary Vivas, radicada en Estados Unidos, participará hoy en la décima cuarta edición del Encuentro Internacional de Escritoras (EIDE) que se lleva a cabo de forma virtual en Venezuela desde el domingo, 31 de octubre hasta el viernes, 5 de noviembre, en honor a la poeta Luz Machado.

Esta edición del EIDE tiene una convocatoria de 60 escritoras de diferentes países como Venezuela, Colombia, México, Argentina, Perú, Puerto Rico, Chile, Bolivia, Guatemala, Estados Unidos, España, Marruecos e Israel. Como invitada a este encuentro literario, Vivas presentará su novela Casa Ananda lanzada al mercado con una magnífica crítica, y que actualmente se encuentra a la venta en diversas librerías de Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, España, Venezuela y en la súper tienda digital Amazon, como también en Kindle.

El XIV Encuentro Internacional de Escritoras EIDE Caracas, enlaza a las literaturas del mundo, para expandir la escritura hecha por mano de mujer.La actualidad global favorece la multilateralidad desde cualquier rincón donde se halle una persona sensible ante el desempeño de la mujer a lo largo de la historia universal, con la cooperación de universidades e instituciones culturales y departamentos humanísticos, en aras del intercambio que nutre y enriquece el alma humana. Es este el espacio para levantar la voz y la mirada femenina.

Este encuentro tiene como motivación principal compartir trabajos literarios creativos y académicos realizados por las mujeres del mundo hispanohablante. El Encuentro Internacional de Escritoras EIDE, fundado en el año 1998 por la escritora peruana Elizabeth Altamirano, en conjunto con el Centro de Escritoras de Arequipa y la Municipalidad de Arequipa (Perú), se ha celebrado en Chile, Uruguay, Argentina, Puerto Rico, México, España, Colombia, Panamá, Brasil, Estados Unidos, Marruecos y Venezuela. Cada encuentro es dedicado a una escritora célebre y en esta ocasión, la homenajeada será la escritora venezolana Luz Machado. Basada en una posada imaginaria en el Camino de Santiago, Casa Ananda cuenta la historia de Jossie, única heredera de esta posada que lleva por nombre Casa Ananda.

La particular herencia provoca un cambio transcendental en su vida, ya que al viajar al Camino con la idea de vender la propiedad, se encuentra ante un mundo lleno de confesiones, secretos y rituales, que espiritualmente la despojan de todo su pasado. Vivas indica que escribió Casa Ananda después de recorrer el Camino de Santiago en el año 2016: “Veía a los caminantes con sus mochilas y me preguntaba qué historias y situaciones pasaban en las vidas de todos ellos. Cuando regresé a mi casa, me di a la tarea de escribir esas historias fantásticas que surgieron en mi mente”.

Vale destacar, que la novela fue presentada en Estados Unidos por la cineasta y escritora venezolana Marlene Rodríguez Miranda de Montaner, quien elogió a Vivas por su capacidad de escribir, imaginar y relatar sus historias de manera vívida e inspiradora. Mary Vivas nació en Miami, Florida, sin embargo pasó su infancia y adolescencia en Venezuela. La autora se define como venezolana de alma y corazón, no dejando de ser agradecida a Estados Unidos por acogerla junto a su familia hace más de treinta y seis años. Graduada de publicista y agente de bienes raíces siempre aprovechó sus tiempos libres para escribir.

En el 2018 publicó su ópera prima Mis gordas memorias gordas, una serie de relatos donde narra sus experiencias vividas cuando fue obesa, su operación gástrica y cómo ha mantenido su peso ideal durante estos diecisiete años. En el 2020 terminó su segundo libro y primera novela Casa Ananda y el próximo año publicará su segunda novela El retorno de Adonalís, inspirada en Venezuela.