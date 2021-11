(01 de noviembre del 2021. El Venezolano).- A raíz de un artículo hecho público el pasado día lunes 25 donde mencionaba la decisión de quien, y según la Asamblea Nacional elegida durante el año 2015 es aun la Fiscal General de la Nación, varios lectores me han comentado su inconformidad con esta nota. Escrito este por la cual expreso mi sorpresa ante la decisión de la Dra. Ortega Díaz de abandonar su estatuto de protegida por razones políticas en la República de Colombia y cambiar de país receptor en su condición, y así lo expresa, de perseguida política no obstante su paso como la cuarta funcionaria del estado venezolano en jerarquía durante los años del 2010 al 2017, significa esto alta funcionaria de los gobiernos chavista madurista.

Pero lo que me motiva a volver a tratar esto no es esta última decisión de la pareja Ortega Ferrer como es el cambio de su residencia. Poco me importa. Más bien se trata del hecho de la sociedad venezolana como ser un pueblo de memoria corta. Esta actitud o comportamiento en nuestro país pareciera, que no obstante las experiencias vividas en Venezuela en los últimos 20 años, simplemente que no las vivimos o que se trata de amnesia temporal o permanente. Parece por lo visto, que a los hijos de Bolívar más nos afecta la permanente, todo se nos olvida y en poco tiempo. Me refiero a las consecuencias de la acción de Chávez y sus cómplices cuando en febrero del 1992 intentaron derrocar al gobierno legalmente constituido y echar al suelo nuestras instituciones democráticas y nuestro sistema de libertades.

En ese intento como recodaremos el presidente de la Republica de ese momento, el Sr Carlos Andrés Pérez, democráticamente elegido se escapó de ese intento de magnicidio por milagro y por la acción del Jefe de la Casa Militar, el vice almirante Carratu Molina. En ese intento de magnicidio y de golpe militar, murieron muchos jóvenes soldados de la patria, bajo las armas que la Republica había confiado a esos asesinos. Si soldados de la patria muertos por las balas asesinas disparadas por Chávez y por Arias Cárdenas y por Chirinos y por Baduel y por el Diosdado y por Rodríguez Torres y por el resto de ese grupito quienes aspirantes al título de homicidas, se graduaron con honores esa misma noche. Si señores no nos olvidemos que fueron 300 muertos los ajusticiados del grupito “de por ahora”.

Pero somos un pueblo tan débil con una memoria tan corta que pocos años después elegimos a ese asesino votándolo masivamente como presidente de la república. Y no nos conformamos con esa afrenta a la civilización que representó Chávez sino que hemos permitido que esa misma banda de delincuentes haya continuado en el saqueo patrio ya programado.

Pero por favor apreciados lectores le pido que hagamos un poco de memoria, si lo sé, que para nuestro pueblo es difícil recordar. Podríamos devolver la cinta un par de años? Bien entonces comencemos por recordar como llega Chávez y su banda a Miraflores. Llega de la mano y con la ayuda financiera de muchos venezolanos formados y educados con el patrocinio de esa constitución a la cual aquel fatídico día 2 de febrero del 1999, el muerto de Sabaneta la declaró moribunda.

Desgraciadamente así fue, lo subieron en un pedestal catalogándolo como aquel quien representaba la salvación del país. Así salvación? Y por qué? es que estábamos pasando hambre ? ¿Por qué? ¿es que el salario mínimo era come es actualmente de 3 dólares o era más de 250 dólares mensuales? ¿ De verdad? necesitábamos un cambio ¿ y por qué ? ¿ Es que no se respetaban las libertades individuales que había que declarar la constitución moribunda ? ¿Es que no se podía manifestar sin ser objeto de las bombas lacrimógenas? Y los muy necios lo repetían: necesitamos un cambio. Y continuo a preguntarme ¿pero por qué? ¿Es que se practicaba la tortura en los calabobos de la DISIP? Un cambio porque nuestra industria del petróleo no era eficiente? Okay, ya me acordé: la gasolina era costosa y escasa. ¿La producción agrícola era muy limitada y no éramos autos suficientes en muchos rubros agrícolas? De acuerdo deseábamos necesitábamos un cambio. Un cambio porque ¿es que teníamos presos políticos? ¿O es que no había un sistema judicial que no obstante algunos lunares cumplían con su cometido? A quienes en ciertos casos los indultan después de 5 años de cárcel sin haber sido presentados nunca ante un juez de instrucción? Ah si es que necesitábamos un cambio porque el estado expropiaba las fincas y las tierras de los productores del campo y además no las pagaba.

Entonces los Granier, entonces los Otero, entonces todos aquellos que se volcaron en convertir a ese Diablo en un San Juan de Dios, lo que hicieron en la práctica no fue otra cosa que traicionar a la patria, esa Venezuela que les había dado todo. Pero no les bastaba, querían un cambio. Si un cambio y la verdad es que el Diablo a quien ayudaron a escalar les dio el cambio, a uno le expropio RCTV y no le pago ni un centavo y al otro le expropio el Nacional y le están cobrando varios millones de dólares. Entonces la comparsa con el zambo de Sabaneta que objeto tenia? Si, el resultado fue que aprovechándose de la memoria corta de ese manso pueblo llamado Venezuela, los promotores, creyeron que como era zambo y poco culto lo iban a manejar como quisieran, el cálculo salió mal, ya que el comandante era un perfecto bandido y gran actor y haciéndose pasar por un militar ignorante, que era exactamente lo que esa camarilla del Country Club creían que era, simplemente los engaño. ¿ Y qué pasó ? Que hasta el queso se lo comió.

Memoria corta de un pueblo. Memoria corta combinada con cinismo de riquitos hijos del petróleo patrio. Y ahora todos en Miami o en Madrid a llorar y a celebrar el día cuando les llega el pasaporte azul que con una foto del celular y con una risita picarona de gran satisfacción gritan ahora ya soy ciudadano.

Escrito por: Raúl Ochoa Cuenca