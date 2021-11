(01 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Crece la incertidumbre en relación al presente que transita el ex capitán del Real Madrid Sergio Ramos quien a sus 35 años, vive el momento más complicado de su carrera deportiva. En un año para olvidar, con tan solo siete partidos jugados y una despedida amarga del Real Madrid, el central español genera muchas dudas en su nueva casa, el Paris Saint Germain. Las continuas lesiones le han impedido debutar con su nuevo equipo y, según ‘Le Parisien’, la paciencia de los jeques cataríes comienza a agotarse. El rotativo, que guarda hilo directo con los dueños del club, asegura en su edición de hoy que el PSG ya piensa en la rescisión del contrato de Sergio Ramos.

La información de ‘Le Parisien’ define así la situación del excapitán del Real Madrid: “La confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje, o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después, ya no es inquebrantable hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción. El PSG empieza a admitir que pudo haberse equivocado”.

El fichaje, no obstante, fue una moneda al aire. El PSG asumía el salario que el jugador cobraba en el Real Madrid -12 millones netos anuales- y dos años de contrato, la condición que Florentino Pérez no asumió y acabó siendo el detonante para que Sergio Ramos abandonase el club blanco, así lo detalla elcorreo.com.

El final de la temporada pasada ya había sido un infierno para el central por las numerosas lesiones que le mantuvieron inactivo. Comenzó el año con una gastroentiritis, y una vez se recuperó llegó el problema con su menisco. Ramos debía pasar por quirófano. Dos meses fuera de los terrenos de juego. Al de unos días, un traumatismo le dejaba fuera un par de semanas. Ramos llegaba justo a la convocatoria de Luis Enrique del mes de abril. El sevillano buscaba el récord del egipcio Ahmed Hassan, el jugador con más participaciones en la historia de las selecciones (184). Fue su último encuentro con La Roja. Forzó para alcanzar el récord y se rompió. 33 días fuera.

Su reaparición, el día que el Chelsea eliminó al Real Madrid. Fue su último partido porque al igual que sucedió con anterioridad, Ramos no estaba al cien por cien y volvió a sufrir una nueva lesión, ésta vez en el tendón. Y aunque los médicos estimaban su regreso en julio, ni el tendón ni la pantorrilla le han permitido debutar con su nuevo equipo hasta la fecha.