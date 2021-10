(30 de octubre del 2021. El Venezolano).- Durante mi vida profesional he estudiado la importancia de la vivienda, su entorno y repercusión en la familia, gobierno y país. Preocupación especial por la vivienda de la clase media y popular que me han llevado al análisis, estudios y estrategias financieras, políticas y operativas para promocionar la construcción de nuevas viviendas privadas.

Luego de leer con detenimiento la encuesta de Condiciones de Vida 2021 -ENCOVI-, desarrollada por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, donde la pobreza total se ubica en 94,2% y la pobreza extrema en 76,6%, me hace reflexionar sobre la gran cantidad de familias que se encuentran en situación precaria pero que afortunadamente cuentan con vivienda propia. Sin profundizar mucho podría aventurarme a afirmar que dichas viviendas son el salvavidas, refugio, unión y protección familiar para mantenerse dentro de la “clase media”. Hoy por hoy existen familias con ingresos paupérrimos de 4-15 $ mensuales, una o dos remesas del exterior y alguna que otra migaja del Régimen, pero subsisten dignamente gracias a su vivienda propia. Analizando este fenómeno socio económico de pobreza, lo vinculo con la palabra Indigente, la cual se aplica para aquellas personas que se encuentra en una situación particular de pobreza y/o miseria, que no posee ingresos propios y carece de lo necesario para vivir o lo tiene con escasez.

En los últimos años he hecho seguimiento a la evolución de la vivienda privada en medio de un escenario de devastación de magnitudes nunca imaginables. Era absurdo predecir, que en un país rico como Venezuela, pudiera existir un mecanismo económico o social con la capacidad de destrucción como la padecida en las ultimas dos décadas, sin que se produjera como mínimo un estallido social. Para mi satisfacción como viviendista; ésta ha sido el buque insignia familiar en medio de la tormenta social y económica, que no ha permitido que numerosas familias pasen a formar parte de la estadística de pobreza extrema. “LA VIVIENDA PROPIA” ha demostrado una vez mas que es una de las armas mas poderosas contra el socialismo-comunismo por su capacidad de proteger el patrimonio familiar y símbolo de libertad.

Sin duda alguna tenemos otra realidad social, con humildad y resignación ha emergido una nueva clasificación, que no son marginales, tampoco están en pobreza extrema, perose mantienen dentro de clase media gracias a la vivienda… INDIGENTES CON VIVIENDA.