(29 de octubre del 2021. El Venezolano).- El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela -UCV- recordó el jueves que el Estado venezolano debe cumplir con la entrega oportuna del presupuesto justo, aprobado y requerido para el funcionamiento y mantenimiento de la institución.

Esa responsabilidad no se ha ejecutado de manera reiterada durante el período de la actual gestión, se afirmó en un comunicado suscrito por la rectora Cecilia García Arocha y el secretario Amalio Belmonte, difundido a través de las redes sociales.

En días pasados Maduro, en plena noche y acompañado de Delcy Rodríguez, Jacqueline Faría y Cilia Flores, recorrió los pasillos de la UCV para verificar los avances de los trabajos de recuperación en nueve facultades. Comparó, entonces, a la universidad con el antiguo retén de Catia y acusó a las autoridades de mantenerla en el abandono.

El oficialista también dijo que Jacqueline Faría era la “protectora” de la institución educativa. “Esta es la bienvenida que le damos a los estudiantes. Espacios recuperados, con servicios, espacios iluminados y seguros”, aseguró la funcionaria durante la visita.

Maduro debió formalizar su visita

El Consejo Universitario dijo que Nicolás Maduro debió formalizar su visita y coordinar con las autoridades el propósito, como lo exige una institución autónoma y democrática. Y agregó que la supuesta designación de Jacqueline Faría como protectora contraviene los preceptos constitucionales y legales.

“La institución cuenta con autoridades electas por la comunidad universitaria, responsables del funcionamiento administrativo y académico y del mantenimiento de la infraestructura y con personal altamente calificado que dirige funciones de mantenimiento y reparaciones”, manifestaron los docentes.

Archivo

Calificaron de inadmisibles que Maduro haya comparado una institución penitenciaria ya extinta con la sede de la academia, del conocimiento y de la formación de profesionales, de noble historial y relevancia para el país y el mundo.

La restauración es decisión del Ejecutivo

Aclararon que la restauración de los espacios de la Ciudad Universitaria, para mejorar las condiciones de la planta física de la Universidad Central de Venezuela, próxima a cumplir 300 años de fundada, es una decisión de una comisión designada por el Ejecutivo.

Esa comisión, puntualizó el Consejo, debe ser coordinada con las instancias de la institución con competencias en la materia y las facultades que cuentan con docentes con un perfil académico que les permite establecer, conducir y supervisar esas acciones.

“La academia ha resistido 22 años de presupuestos reducidos y reconducidos, supresión de partidas de gastos para el cabal funcionamiento académico, administrativo, mantenimiento, la utilización de software no previstos en la ley, la confiscación de la administración de salarios de nómina y las providencias estudiantiles”, manifestó.

Destacó que 2021 es el segundo año en el que se omite la Ley Fiscal de Presupuestos y no remiten a las universidades ningún tipo de recursos.

La UCV desconoce montos asignados

García Cecilia Arocha y Amalio Belmonte dijeron que desconocen los montos asignados para la ejecución de las obras de mantenimiento mayor, que desarrolla la comisión designada por el Ejecutivo nacional.

“Es necesario decir que tanto esos montos como las cantidades anunciadas son de estricta responsabilidad del gobierno nacional por cuanto no han ingresado a las arcas de la universidad”, expresaron.

“Es deber del Ejecutivo nacional garantizar los recursos para que la universidad autónoma y democrática permanezca activa aún en situación de pandemia, con actividades esenciales para los servicios de vigilancia, mantenimiento, administración, finanzas y presupuestos, bomberos universitarios, bioteros y en el fortalecimiento de la educación a distancia en atención a cada área del saber”, agregaron.

El Consejo Universitario de la UCV manifestó asimismo su rechazo a toda acción que atente contra la autonomía. Exhortó a la comunidad universitaria, a los profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo y obrero, así como a la sociedad civil en general, a defender activamente la casa que vende las sombras.