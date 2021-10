(29 de octubre del 2021. El Venezolano). El estilo retórico cortante y la política divisiva del expresidente de Estados Unidos Donald Trump le permitieron esencialmente apoderarse del Partido Republicano. Sus partidarios son tan devotos que la mayoría cree en su falsa afirmación de que perdió las elecciones de 2020 por fraude electoral.

Pero las mismas tácticas que han inspirado una feroz lealtad política han socavado el negocio de Trump, construido en torno al desarrollo inmobiliario y acuerdos de marca que le han permitido ganar millones con la licencia de su nombre.

La marca comercial de Trump alguna vez fue sinónimo de riqueza y éxito, una imagen que ahora choca drásticamente con una marca política arraigada en la ira de su base de votantes mayoritariamente rural y de clase trabajadora. Su presidencia ahora está asociada en la mente de muchos con su final violento, ya que los partidarios irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero.

Esas imágenes abrasadoras, junto con años de retórica amarga, le están costando dinero a Trump. Los ingresos de algunas de sus propiedades de alta gama han disminuido, las vacantes en edificios de oficinas han aumentado y sus prestamistas advierten que los ingresos de la compañía pueden no ser suficientes para cubrir los pagos de su deuda, según las divulgaciones financieras de Trump como presidente, los registros de la Organización Trump presentados ante agencias gubernamentales e informes de empresas que realizan un seguimiento de las finanzas de las empresas inmobiliarias.

Los posibles inquilinos en Nueva York están evitando sus edificios, dijo un corredor de bienes raíces, para evitar ser asociados con Trump. Los organizadores de torneos de golf han retirado eventos de sus campos.

El enfoque de Trump en la marca política ha superado cada vez más su identidad como magnate inmobiliario, dice un veterano de la industria hotelera.

“Antes de su carrera política, la marca Trump tenía que ver con el lujo: los casinos, los campos de golf”, dijo Scott Smith, ex ejecutivo de hoteles y profesor de hospitalidad en la Universidad de Carolina del Sur. “Cuando entró en política, tomó la marca Trump en una dirección completamente diferente”.

El negocio de Trump también permanece bajo la nube de una investigación conjunta de fraude criminal realizada por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan y el fiscal general de Nueva York. La compañía y su director financiero desde hace mucho tiempo, Allen Weisselberg, han sido acusados ​​de un plan para evadir impuestos sobre la nómina, y los investigadores continúan investigando si Trump o sus representantes cometieron fraude al tergiversar las finanzas en las solicitudes de préstamos y las declaraciones de impuestos. Weisselberg y la empresa niegan haber cometido irregularidades y están impugnando los cargos.

Mientras su negocio de desarrollo tiene problemas, Trump ha anunciado su primer acuerdo importante desde que dejó el cargo, y no tiene nada que ver con el sector inmobiliario. El 20 de octubre, dijo que construirá una nueva plataforma de redes sociales destinada en parte a brindarle un foro político después de ser prohibido por Facebook y Twitter, quienes dijeron después de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos que Trump usó sus plataformas para incitar a la violencia.

Ese acuerdo podría resultar lucrativo para Trump independientemente de si la plataforma tiene éxito. Los inversores se apresuraron a comprar acciones de Digital World Acquisition Corp, la empresa de adquisición de cheques en blanco que cotiza en bolsa y que planea fusionarse con el recientemente anunciado Trump Media and Technology Group. Las acciones de Digital World aumentaron y ahora valen alrededor de $ 2 mil millones. La nueva compañía de medios de Trump tendrá al menos una participación del 69% en la compañía combinada, pero Trump no ha revelado su nivel de propiedad en Trump Media.

Trump también ha estado recaudando dinero para su operación política, que informó tener $ 100 millones el 30 de junio, ya que insinúa una carrera presidencial en 2024.

Eric Trump, el hijo mediano del expresidente y ejecutivo de la Organización Trump, dijo en una entrevista que la compañía se encuentra ahora en “un lugar fenomenal”. Citó un refinanciamiento de un préstamo en edificios de oficinas de San Francisco que le dio al negocio de Trump alrededor de $ 162 millones en efectivo, según los documentos del préstamo y un comunicado de Vornado Realty Trust (VNO.N) , el propietario mayoritario de la empresa.

“Tenemos una enorme cantidad de efectivo”, dijo Eric Trump a Reuters.

En un correo electrónico, un portavoz de Donald Trump negó que el negocio se haya desplomado desde que entró en política.

“A la empresa de bienes raíces le está yendo muy bien, y esto es evidente en Florida y en otros lugares”, dijo Liz Harrington en un comunicado enviado por correo electrónico. “Teniendo en cuenta la pandemia de coronavirus, en la que la industria hotelera se vio particularmente afectada, la empresa del Sr. Trump está funcionando fenomenalmente bien”.

Los registros financieros muestran que el negocio inmobiliario de Trump ha disminuido. Los ingresos de las propiedades de la familia, importantes en campos de golf y hoteles, recibieron una paliza durante 2020 en medio de la pandemia de coronavirus. Los ingresos en su hotel de Las Vegas, por ejemplo, cayeron de $ 22,9 millones en 2017 a $ 9,2 millones durante 2020 y los primeros 20 días de 2021, según las divulgaciones financieras de Trump.

Trump ahora está haciendo un segundo intento de vender su contrato de arrendamiento en una propiedad de alto perfil, el Trump International Hotel, ubicado en un antiguo edificio federal en Washington, DC, después de no poder asegurar un comprador al precio inicial inicial de $ 500 millones. Mientras tanto, la empresa está pagando al gobierno federal $ 3 millones anuales en pagos de arrendamiento, según documentos publicados a principios de este mes por el Comité de Supervisión de la Cámara del Congreso de los Estados Unidos. Esos registros muestran que el hotel de Trump en Washington perdió más de $ 73 millones desde 2016.

El daño a la imagen empresarial de Trump comenzó a principios de su presidencia. Un consultor de Trump, que argumentó en una audiencia pública de 2017 a favor de una ley de impuestos más bajos en su campo de golf de Doral, dijo que la política de Trump había dañado su modelo de negocio.

“En realidad, no se trata de la propiedad, se trata de la marca”, dijo la consultora Jessica Vachiratevanurak, en una audiencia de diciembre de 2017 de la Junta de Ajuste de Valor de Miami-Dade, en una grabación de video revisada por Reuters. Ella citó una reunión a la que asistió donde altos ejecutivos de la Organización Trump habían descrito “ramificaciones severas” para su negocio de golf, por ejemplo, torneos y eventos benéficos cancelados por organizaciones que querían evitar asociarse con Trump.

El complejo vio caer los ingresos de $ 92 millones en 2015 a $ 75 millones en 2017, dijo en otra audiencia el año siguiente. La divulgación financiera presidencial de Trump enumeró los ingresos de Doral en $ 44 millones el año pasado.

Vachiratevanurak declinó una solicitud de comentarios de Reuters.

“Esto es obviamente falso, ya que Doral lo está haciendo muy bien”, dijo el portavoz de Trump, Harrington.

En la base de operaciones de Trump en Nueva York, el nombre de Trump se ha vuelto cada vez más tóxico. Una propiedad de alto perfil, el hotel Trump SoHo en el bajo Manhattan, fue rebautizado como Dominick en 2017. En enero, la ciudad de Nueva York canceló sus contratos de arrendamiento en un campo de golf, dos pistas de patinaje en Central Park y un carrusel; Trump ha demandado a la ciudad por rescisión indebida del arrendamiento del campo de golf.

En 40 Wall Street, el rascacielos de 72 pisos que se encontraba entre las adquisiciones más orgullosas de Trump, los problemas que comenzaron antes de la pandemia han empeorado, según informes de firmas que rastrean el desempeño inmobiliario. Después de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de EE. UU., Algunos de los grandes inquilinos de Trump, incluidas las Girl Scouts y una organización sin fines de lucro llamada TB Alliance, dijeron que estaban explorando si podían salir de sus contratos de arrendamiento. Un corredor de bienes raíces comerciales dice que muchos posibles inquilinos no considerarán el edificio porque el nombre de Trump está en él.

Las Girl Scouts no respondieron a las solicitudes de comentarios y TB Alliance dijo que estaba “explorando todas las opciones” para salir del edificio Trump.

“La mayoría de los inquilinos de Nueva York no quieren tener nada que ver con eso, y ese ha sido el caso durante cinco años”, dijo Ruth Colp-Haber, quien dijo que ha colocado a siete clientes en el edificio a lo largo de los años, pero que ahora no puede interesar a nadie. . “Es la oferta más grande que existe, pero no la mirarán”.

La ocupación fue del 84% en marzo de 2021, muy por debajo del promedio de aproximadamente el 89% para el mercado de oficinas del centro de Nueva York, según Mike Brotschol, director gerente de KBRA Analytics LLC. Las rentas que Trump ha podido cobrar también son más bajas: entre $ 38 y $ 42 por pie cuadrado en un mercado donde el promedio se acerca a los $ 50, dijo.

Las finanzas de la propiedad han caído en territorio de riesgo, dicen los informes.

Trump obtuvo un préstamo de $ 160 millones en 2015 para refinanciar 40 Wall Street, garantizando personalmente $ 26 millones. El año pasado, el edificio se colocó en una lista de vigilancia de la industria para valores comerciales respaldados por hipotecas en riesgo de incumplimiento, según informes de KBRA y Trepp, que también monitorean los préstamos inmobiliarios. En el primer trimestre del año, según el informe de KBRA, el índice de cobertura del servicio de la deuda, una estadística monitoreada por los bancos, bajó a un número que indica que el flujo de caja del edificio no puede cubrir los pagos de la deuda.

En la declaración de Trump, Harrington culpó a “las desastrosas políticas de Bill de Blasio”, el alcalde de Nueva York, por la desaceleración del mercado de oficinas de la ciudad. “A pesar de todos estos vientos en contra, el Sr. Trump tiene muy poca deuda en relación con el valor y la empresa lo está haciendo muy bien”, dijo.

El resort Doral y el hotel Washington, junto con un hotel en Chicago, están garantizados por unos $ 340 millones en préstamos de Deutsche Bank AG (DBKGn.DE) , el mayor prestamista de Trump. Pero el banco no tiene apetito por más negocios con Trump y no tiene planes de extender los préstamos después de que vencen en 2023 y 2024, dijo a Reuters una fuente senior de Deutsche Bank bajo condición de anonimato.

Cuando se le preguntó sobre la falta de voluntad del banco para trabajar con Trump, su portavoz dijo: “¿Y qué?”.

Los expertos dicen que la perspectiva de cualquier nuevo desarrollo con la marca Trump enfrenta grandes probabilidades. Un ejecutivo de la industria hotelera dijo que los desarrolladores de hoteles, preocupados por aislarse de los millones de clientes rechazados por Trump, probablemente lo pensarán dos veces antes de firmar acuerdos de marca para poner el nombre de Trump en sus propiedades.

“La gente tiene opciones. Puedes ir al Ritz Carlton, puedes ir al Four Seasons y no involucrar la política de una forma u otra ”, dijo Vicki Richman, directora de operaciones de HVS Asset Management, consultora y administradora de propiedades de la industria hotelera.

La Organización Trump intentó llevar su marca de hoteles de lujo premium al mercado inferior con dos nuevas marcas: Scion, una oferta de precio medio, y American Idea para viajeros de bajo presupuesto. La compañía descartó planes para ambos en 2019, citando dificultades para hacer negocios en un entorno político polémico.

Harrington dijo que nada está fuera de la mesa para los negocios de Trump.

“Tenemos muchas, muchas cosas en consideración”, dijo. “Pero también tenemos la política en consideración”.

(Esta historia vuelve a funcionar para corregir un error tipográfico en una línea de crédito de informes adicional)