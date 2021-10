(29 de octubre del 2021. El Venezolano).- El presidente Joe Biden calificó el viernes las acciones del gobierno de Estados Unidos como “torpes” durante su primera reunión con el presidente francés Emmanuel Macron desde que estalló una crisis diplomática el mes pasado por un pacto de seguridad de Estados Unidos con Gran Bretaña y Australia.

Biden usó la reunión en la cumbre del G20 en Roma, Italia, para tratar de pasar página a una relación que se vio sometida a tensión por la alianza de seguridad entre Estados Unidos y Australia, conocida como AUKUS, que también incluye al Reino Unido. El pacto canceló efectivamente un acuerdo de submarinos australiano-francés de 2016.

La decisión de Estados Unidos de negociar en secreto un nuevo acuerdo provocó la indignación de París. Francia retiró temporalmente a su embajador de Washington, canceló una gala en la capital estadounidense y los funcionarios acusaron a Biden de actuar como el expresidente Donald Trump.

“Creo que lo que sucedió fue, para usar una frase en inglés, que lo que hicimos fue torpe. No se hizo con mucha gracia”, dijo Biden. “Tenía la impresión de que habían sucedido ciertas cosas que no habían sucedido. Y, pero quiero dejarlo claro: Francia es un socio extremadamente valioso, extremadamente, y un poder en sí mismo”.

Biden también dijo que Estados Unidos no tiene un aliado más antiguo y leal que Francia y que no hay lugar en el mundo donde Estados Unidos no pueda cooperar con Francia.

“Tenía la impresión de que Francia había sido informada mucho antes de que el trato no se iba a concretar. Yo, honestamente, no sabía que no”, dijo Biden a Macron.

Macron dijo que su reunión con Biden era “importante” y que era esencial “mirar hacia el futuro” mientras su país y Estados Unidos trabajan para enmendar las barreras.

“Lo que realmente importa ahora es lo que haremos juntos en las próximas semanas, los próximos meses, los próximos años”, dijo Macron.

Desde que estalló la ruptura, Washington ha tomado varias medidas para arreglar la relación.

Biden y Macron hablaron entre ellos la semana pasada. El secretario de Estado Antony Blinken también visitó París, donde reconoció que Estados Unidos podría haberse “comunicado mejor”. La vicepresidenta Kamala Harris también anunció que viajaría a París en noviembre y se reuniría con Macron.

Biden y Macron se reunieron en Villa Bonaparte, la embajada francesa en el Vaticano, lo que un diplomático francés dijo que era una marca significativa de buena voluntad de Biden.

“Es un gesto importante”, dijo el diplomático francés, y agregó que Estados Unidos reconoció que subestimó el impacto de sus acciones.

Francia ahora quiere ver si Biden sigue sus palabras con acciones. “Se está reconstruyendo la confianza. Este es un paso. Se dieron muestras de buena voluntad, veremos si se cumplen a largo plazo”, dijo el diplomático.