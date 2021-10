(28 de octubre del 2021 El Venezolano).- El ex presidente del Gobierno español Felipe González afirmó el jueves que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, “falseó” la situación que acontecía en ese país en las últimas elecciones presidenciales y que incluso “se buscó al opositor al que iba a vencer”.

Así se ha expresado González durante su intervención en la sesión especial ‘Democracia en Español’, en el marco del Diálogo Anual de Políticas ‘Rethinking Democracy’, organizado por el Club de Madrid, en el que instó a fomentar la democracia en América Latina.

“En las últimas (elecciones) en Venezuela que declararon las presidenciales no legítimas, Maduro falseó la situación de tal manera que incluso se buscó al opositor al que iba a vencer y hubo alguien que se presentó, digamos, de taparrabos de las vergüenzas del sistema”, aseguró. Nicolás Maduro (Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez)

A su juicio, en América Latina se ha producido una “regresión dramática” ya que, en algunos países, entre los que ha incluido de forma velada a Venezuela, “se instala en el poder alguien liquidando las instituciones faltando el respeto al Estado de Derecho”.

En este punto, recalcó que está habiendo una “oleada de eso que se convierte en tentaciones tiránicas, de controlarlo todo” y que esa corriente se ha producido porque “se dice que la gente cree que la democracia ha fracasado”.

“Yo creo que la gente quiere más democracia. ¿Hay decepción por la democracia? No. Hay decepción por el resultado de la gobernanza de los gobiernos”, zanjó.

Asimismo, y pese a ensalzar durante toda su intervención los valores democráticos, afirmó que “la democracia no garantiza el buen gobierno. Solo garantiza, que no es poco, echar al gobierno que no nos gusta”. Observadores electorales de la Misión de la Unión Europea observan un mapa de Venezuela (Foto: REUTERS)

La campaña electoral de cara a los comicios locales y regionales de este año en Venezuela arranca este jueves y culmina el 18 de noviembre, tres días antes de que se celebren las elecciones.

Para estos comicios se elegirán 3.082 cargos en total, distribuidos en 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los Consejos Legislativos y 2.471 concejales.

Por primera vez desde 2017 el grueso de la oposición participará de las elecciones, incluido el sector que lidera el opositor Juan Guaidó, tras pedir la abstención en las presidenciales de 2018, y las Parlamentarias de 2020, en las que el chavismo obtuvo el 92% de los diputados en lista.

Mientras tanto, este jueves la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en Venezuela desplegó a 44 de sus integrantes por los distintos estados del país, bajo la supervisión de la jefa del operativo, la eurodiputada Isabel Santos.

(Con información de EuropaPress)