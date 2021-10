(22 de octubre del 2021. El Venezolano).- El cantante colombiano Bryant Guayara, mejor conocido como Kampi, es un intérprete y compositor que se crió con música, ya que su padre participó en una banda de Vallenato, y con su influencia. “Mi música es latina, pero artísticamente, me siento también americano, decidí mezclar las dos y me considero un cantante Spanglish. Mis raíces colombianas son una parte muy importante de mi y de mi carrera, siempre quiero poder expresar el amor a la música en ambos lenguajes”, comentó Kampi. Ahora, Kampi lanza su primer sencillo de reggaeton, titulado “Insomnia”, junto al rapero urbano Rey King, multipremiado compositor, productor y cantante, que fue ganador del premio ASCAP con el tema “Day One” de Leslie Grace. También cabe destacar que fue nominado al Grammy Latino por compositor en dos temas de Leslie. Temas como “Tijuana”, “Jealous”, “Solo”, “Fell in Love”, “Fiesta de Jumo”, entre otras, han marcado un antes y un después en su carrera. El sencillo “Insomnia” viene acompañado de un video musical espectacular, tipo película de Hollywood, donde los intérpretes le cantan a dos mujeres que los tienen con insomnia, y en una especie de reality virtual, se vuelven a encontrar con ellas en un desierto remoto para poder seguir su historia de amor.

“Cuando vamos a grabar al estudio, no importa quién eres, si eres músico o no, lo que importa es el tema, el momento, tu sentir, en fin, es amor, arte, expresión”, expresó Kampi. Ya el tema está disponible en todas las plataformas digitales.