(18 de octubre del 2021. El Venezolano).- Por primera vez el candidato del Partido Republicano José Antonio Kast, figura liderando una encuesta ante las elecciones presenciales que se realizarán en Chile en noviembre. El sondeo, aplicado semanalmente por Plaza Pública Cadem, deja en segundo lugar al candidato del Frente Amplio y el Partido Comunista, Gabriel Boric, quien se impondría al resto de los candidatos en una segunda vuelta.

La encuesta corresponde a la tercera semana de octubre y posiciona al abanderado del Frente Social Cristiano en el primer lugar de las preferencias. Ante la consulta “si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿Por cual de los siguientes candidatos votaría usted?”, el candidato del Partido Republicano alcanza el 21% de las preferencias, mientras que su principal contendor de Apruebo Dignidad logra el 20%, lo que es considerado por Cadem como un empate técnico. Los datos indican que la carta de la derecha registró un alza de 3 puntos en relación a la medición anterior, mientras que el candidato de Apruebo Dignidad bajó un punto.

Eso sí, la encuesta también asegura que en una eventual segunda vuelta, Gabriel Boric se impondría al resto de los candidatos, donde le ganaría por 4 puntos a Yasna Provoste (39% vs 35%) por 6 puntos a Gabriel Sichel (41% vs 35%) y por 8 puntos a José Antonio Kast (43% vs 35%).

En tercer lugar de las preferencias presidenciales aparece Yasna Provoste con un 12%, luego Sebastián Sichel con el 7% de las preferencias, quien volvió a caer en las preferencias y completó un retroceso de 17 puntos desde el 30 de julio. En la lista los siguen Franco Parisi (6%), Marco Enríquez-Ominami (4%) y Eduardo Artés (3%). El 27% restante de los consultados no sabe, no responde o simplemente no votaría.

La consulta también incluye la pregunta “independiente de su preferencia, ¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?” el candidato del Frente Amplio obtiene el 36% de las preferencias, en segundo lugar figura José Antonio Kast con el 20% y en tercer lugar aparece la candidata del Nuevo Pacto Social con el 16%. Los candidatos presidenciales chilenos Eduardo Artes del Partido Unión Patriótica de izquierda, Yasna Provoste de la coalición de centro izquierda “Nuevo Pacto Social”, Gabriel Boric de la coalición de izquierda “Apruebo Dignidad”, Marco Henríquez-Ominami del Partido Progresista de izquierda, el moderador Eduardo Martínez, José Antonio Kast del Partido Republicano de extrema derecha y Sebastián Sichel de la coalición gobernante de derecha Chile Podemos Más, participan en un debate radial en vivo, en Santiago, Chile, 15 de octubre de 2021. Los chilenos acuden a las urnas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 21 de noviembre de 2021. REUTERS/Iván Alvarado

El sondeo de opinión reveló asimismo que José Antonio Kast fue el candidato mejor evaluado tras el último debate televisivo, obteniendo un 32% de las preferencias. En un segundo lugar figura el diputado de oposición con 17% de las preferencias y la presidenta del Senado con el 15%. En tanto, Sichel (4%) y Artés (2%) tuvieron el peor desempeño según la encuesta Cadem.

El estudio también arroja el nivel de desaprobación de las máximas autoridades del país. De hecho, ante la pregunta “independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno?” el apoyo al mandatario aumentó un punto respecto a la semana anterior llegando a un 16%, mientras que la desaprobación se mantuvo en el 79%.

Sobre la pandemia del COVID 19 el temor al virus está en un 37%, mientras que los que se definen como poco o nada preocupados aumentaron dos puntos desde la última medición, llegando a un 43%.

Los resultados de los sondeos han sido ampliamente cuestionados tras fallar en las proyecciones de las últimas elecciones presidenciales realizadas en Chile, cuando las encuestas CEP y la propia Cadem daban por ganador por amplia mayoría a Piñera aunque la elección estuvo muy reñida frente a la candidata Beatriz Sánchez. Además, este mismo sondeo dio por ganadores de las primarias presidenciales del pasado 18 de julio, a los candidatos Daniel Jadue, de Apruebo Dignidad y Joaquín Lavín de Chile Vamos, sin embargo, ambos perdieron con sus contrincantes.