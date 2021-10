(17 de octubre del 2021. El Venezolano).- El abogado y diplomático hispano-venezolano, William Cárdenas, cree que la «colaboración» de Baltasar Garzón y el ex presidente Zapatero «raya en la casi complicidad con un régimen criminal como el de Venezuela». En una entrevista a OKDIARIO, Cárdenas, buen conocedor de las entrañas del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, describe, con todo detalle, quién es el general Hugo Carvajal, ex jefe de la Inteligencia militar del régimen chavista, encarcelado en España y pendiente de extradición a Estados Unidos por sus relaciones con el narcotráfico.

William Cárdenas cuenta que Baltasar Garzón cobró 1,85M de dólares de Hugo Carvajal por asesorarle a través de una sociedad del venezolano Wilmer Ruperti en Panamá «pero o el informe no se hizo o no le agradó» y se pregunta cómo es posible que Garzón sea el abogado defensor de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, encarcelado en Cabo Verde a la espera de ser extraditado también a Estados Unidos. Le recordamos que Garzón es la pareja, además, de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. «Es una barbaridad», exclama.

«Mal papel hacen estos señores colaborando e impidiendo que Carvajal y Saab sean extraditados a Estados Unidos. Tras los intentos de impedir sus extradiciones -señala- hay un complejo entramado de intereses que van más allá de España». Y pone los ejemplos de Rusia «por el comercio de la gasolina» o al de Turquía «por el comercio de oro y diamantes».

William Cárdenas explica quién es el cliente de Baltasar Garzón: «Alex Saab ha sido el testaferro personal de Maduro en la corrupción brutal en la compra de alimentos para los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, inventados por el español Alfredo Serrano Mancilla, con los que el régimen entrega comida a la población. Él se quedó con la compra y distribución de esos alimentos, que luego no llegaban a la población o sólo llegaban a los partidarios del régimen. Pero no solo eso. Saab es quien realiza las negociaciones [en nombre de Maduro] sobre el petróleo, la gasolina, el oro con Rusia, los diamantes… Estamos ante un entramado criminal de una magnitud extraordinaria».

Zapatero y el PSOE

William Cárdenas apunta también al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero «por su empeño y su obsesión por mediar políticamente para mantener y prolongar la vida de un régimen denunciado por crímenes de lesa humanidad contra un pueblo hermano del pueblo español»: «¿Qué teme el señor Zapatero de lo que pueda contar Hugo Carvajal?», se pregunta. Y recuerda la venta de fragatas «con sobreprecio» a Chávez (siendo José Bono ministro de Defensa) y el caso de los pagos de PDVSA (la petrolera pública venezolana saqueada por el régimen) al embajador de Zapatero, Raúl Morodo. «De todas esas operaciones, Carvajal tenía conocimiento porque era el jefe de la Inteligencia». Y se pregunta: «¿Quién ha pagado los más de 50 viajes de Zapatero a Venezuela y su manutención allí?». Cárdenas recuerda el empeño de Zapatero por promover las conversaciones del régimen de Maduro con la oposición que se celebran en México «para tratar de que haya un borrón y cuenta nueva en Venezuela».

Carvajal era el nexo con las FARC

En la entrevista, William Cárdenas sitúa en el tiempo al temido personaje de Hugo Carvajal, encarcelado en España: «Carvajal era la mano derecha de Hugo Chávez, su compañero de armas y su persona de confianza y nada se movía en aquel régimen sin que él lo supiera». «Carvajal -dice- hubiera seguido en la cresta de la ola si Chávez hubiera seguido vivo» y cuenta que se peleó con Nicolas Maduro porque Maduro «que es un civil, desconfiaba de Carvajal porque temía que se produjera algún tipo de movimiento en las fuerzas armadas para minar y desestabilizar su poder». Pero añade otra razón mucho más sencilla, las diferencias propias de traficantes de droga: «La gente de estas organizaciones criminales tienen conflictos de intereses porque unas veces se pierde un cargamento de droga, otras veces el dinero y eso fractura la confianza entre ellos. Maduro empezó a desconfiar de Carvajal».

William Cárdenas define al régimen venezolano y el papel esencial de Hugo Carvajal: «Venezuela está secuestrada. Los poderes públicos, las instituciones, la democracia, la economía y la vida normal de los venezolanos está secuestrada por una organización criminal. El ‘cartel de los soles’ es la participación de altos funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela en el tráfico de droga desde Colombia a Estados Unidos y el resto del mundo. El sueño que pudo haber tenido Pablo Escobar es el que se materializa en Venezuela». Todo ese entramado lo creó Hugo Carvajal con las FARC y los carteles colombianos de la droga por encargo de Hugo Chávez: «En 2004, Chávez le encarga los servicios de Inteligencia y Contrainteligencia y en 2005 Chávez ordena el cierre de la oficina de la DEA en Venezuela. Eso tenía una motivación. Chávez quería un pacto con la guerrilla de las FARC y los carteles de la droga en la frontera occidental de Venezuela. Y para hacer esos contactos utiliza a Hugo Carvajal». El negocio era muy sencillo: «Permitir el transporte de toda esa cocaína a través de Venezuela hacia EEUU y todo el mundo con absoluta seguridad compartiendo beneficios. Hablamos de miles y miles de millones de dólares». Por eso Washington acusa a Carvajal de «inundar el país de cocaína» y quiere juzgarle.

Las FARC y ETA

William Cárdenas cuenta que Carvajal «estuvo también muy vinculado en la relación de las FARC con ETA». Y describe cómo el enorme complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, un búnker inaccesible, sirvió de escondite para terroristas de las FARC, de ETA y de organizaciones terroristas de Oriente Medio. «Allí pasaban temporadas. Aquella relación la manejaba un etarra llamado Arturo Cubillas y un ministro de Chávez, Elías Jaua. En la selva venezolana, las FARC adiestraron a gente de ETA en el tema de explosivos para causar el mayor daño posible». William Cárdenas recuerda que aquello coincide en el tiempo con el atentado en el que ETA voló la T-4 de Barajas en plena negociación de Zapatero con la banda terrorista.

7,2 M de dólares para Podemos

Cuenta William Cárdenas que seis meses después del «por qué no te callas» del Rey Juan Carlos a Chávez en la Cumbre Iberoamericana, Chavez (que había resultado ofendido públicamente) ordenó el pago de «7,2 M de dólares a Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias y Jorge Verstrynge para exportar la revolución bolivariana a Europa y, en particular, a España». Cárdenas vuelve a recordar que en aquellos años «nada ocurría en Venezuela que Carvajal no conociera».

Aviso a Sánchez: no impedir la extradición

Para William Cárdenas la mejor garantía de que Carvajal y Saab hablen es que sean extraditados a Estados Unidos. «Los delitos de los que se les acusa allí son muy graves y ante la posibilidad de pasar el resto de sus vidas en una prisión norteamericana no van a tener otra alternativa que negociar con las autoridades judiciales y contar todo lo que saben».

Cárdenas dice que «cuesta creer que Carvajal estuviera en Madrid tan escondido estos meses» del CNI y la policía española. Y recuerda que el sinsentido de ‘fugarse’ en un país al que has pedido asilo y que ‘se fugó’ porque alguien le sopló que iba a ser extraditado por la Audiencia Nacional. Para él, el gobierno de Pedro Sánchez haría «un mal negocio» si pactara con Carvajal quedarse en España a cambio de su silencio y recuerda que Estados Unidos ya protestó cuando se fugó: «Si le permitieran quedarse colocaría las relaciones de España con Estados Unidos en una situación bastante lamentable».

El abogado y diplomático afirma: «Que sean juzgados [Carvajal y Saab] en EEUU nos permitirá saber muchísimas cosas que nosotros deseamos saber y que otros no quieren que se conozcan. El pueblo venezolano no quiere venganza. Quiere justicia y saber qué ha pasado. Porque la gente en Venezuela se muere de hambre. Porque hay niños muriendo por desnutrición o enfermos terminales o muy graves que no tienen acceso a tratamientos oncológicos o nefrológicos simplemente porque no existe el dinero para suministrarlos».