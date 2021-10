(15 de octubre del 2021. El Venezolano).- El condado de Miami Dade aprobó la formación de una red policial para combatir el fraude en la administración de condominios como respuesta ante las quejas y denuncias de residentes que han sospechado actividad ilícita en el manejo de sus propiedades.

Esta unidad especial incluiría la colaboración de otros departamentos que compartirán información para investigar y detener el fraude.

Carmen Romero, tesorera del condominio El Bosque of Little Havana, dice que desde enero las cuentas no están claras.

“Se debían cuatro y tres meses en este edificio que jamás pasó y toda la asociación paga su dinero a tiempo… ¿dónde está el dinero de nosotros?”, se cuestionó Romero.

Su caso podría ser uno más de decenas que motivaron a los comisionados de Miami Dade a aprobar una resolución para que agencias del condado trabajen juntas contra la corrupción.

“Este fraude está ocurriendo en todas las jurisdicciones, Miami, Miami Beach, Hialeah, áreas no incorporadas, todos estos departamentos van a contribuir a intercambiar su información”, dijo Bruno Barreiro, comisionado de Miami Dade.

El ex legislador estatal Julio Robaina asegura que el problema no es de hoy. Robaina y su socio llevan años investigando al menos 30 condominios por este tipo de situación.

“Es robo de fondos, fraude, los famosos kick back, dinero q se comparte de compañías de administración, a veces contratista, miembros de la junta directiva metido en esto también hay abogados”, comentó Robaina, ex representante estatal y dueño de una empresa de administración de condominios.

De acuerdo con José Pazos, dueño de una empresa de adminitración de condominios, el patrón era fraude electoral, que es una felonía porque estaban notarizando alegadamente y las licitaciones con compañías fantasmas o compañías que estaban asociados a la administración o la junta.

“Todo eso es fraude financiero”, dijo Pazos, según Telemundo.

La red velará para evitar irregularidades como esta.

“El estado tiene una división que regula los condominios, pero es más para los temas civiles y errores administrativos, faltaba la pieza de quién entra cuando se comete fraude, es la parte criminal y esto es lo que se ha establecido”, reflexionó Robaina.

La propuesta fue aprobada de forma unánime por los comisionados del y este condominio planea tener una reunión la próxima semana para formar una junta nueva.