(10 de octubre del 2021. El Venezolano).- POCO DURO la ilusión de superar a la canarihna. De nuevo se aparecieron los errores y los brasileños no perdonaron. Para ganarle al scratch hay que hacer todo perfecto y la pandilla nativa se desplomó estrepitosamente, a pesar de contar con una plantilla bastante joven, donde solo el experimentado Tomas Rincón superaba los 30 años. La Vinotinto no levanta vuelo…Muy compactos para la siguiente fase Caracas, Táchira y La Guaira. Juan Domingo Tolisano, el estratega de los fronterizos dice que cuentan con un equipo bien compacto línea por línea y agrega que no hay rivales fáciles. La meta es obtener la novena estrella. “Fuimos de menos a más y llegamos en gran forma para el hexagonal. El torneo ha estado bastante peleado”, dijo el estratega….Al Portuguesa se le cerró el arco en esta última vuelta de certamen, donde además han tenido que batallar contra los árbitros, que a veces suelen opacar el espectáculo, como ocurrió el domingo, cuando le anulan un claro gol a los rojinegros ante Estudiantes de Mérida y el empate los pone contra las cuerdas en el peleado grupo occidental. Ahora están en la obligación de ganar los duelos que le restan. Es deprimente que miles de personas através de la televisora nacional observen como algunos jueces se inclinan hacia ciertas escuadras y no son equilibrados en el campo. En este caso se equivoco el colegiado FIFA Juan Soto…LA MAYORIA de los conjuntos ya se encuentran entrenando para la Súper Liga…El expreso azul no va a contar con varios de sus jugadores estelares, lo que convierte a Guaiqueríes en fuerte candidato, apuntalados por el base internacional Heisller Guillent, quien se encuentra súper motivado en su rol de líder con la tribu insular. En la pasada edición, el caraqueño mostró su jerarquía…El próximo martes estará de cumpleaños el legendario All Smith, uno de los mejores importados venidos a Venezuela, quien viviera una época dorada con Trotamundos. Nacido en Albany (Nueva York) un 12 de octubre de 1955. Fue un verdugo desde la zona de triples y esta entre los mejores anotadores de por vida en el circuito criollo…Lo que es la experiencia, Johan Piñero convertido en una de las grandes estrellas de la liga Inter-Barrios de Guanare, ya que figura entre los máximos artilleros y es la bujía de los Toros del Cementerio. El certamen ya se encuentra en fase de octavos de final y los llenos en cada escenario son impresionantes. El cuadro de Lobos anuncia entre cuatro y nuevos refuerzos con miras a la próxima contienda, según me cuenta su presidente, el brillante traumatólogo y buena gente, Alexander Montiel. Uno de sus fichas de experiencia es el piloto Daniel Hernández, ex –jugador profesional. El narrador Antonio Rodríguez a través de esta columna agradece la nobleza de Montiel, quien le sanó su mano derecha…SALVADOR PEREZ es firme candidato para ganar el prestigioso premio “Luis Aparicio”. Los otros aspirantes son José Altuve, estrella de los Astros, Eduardo Escobar, todo un productor con Arizona y Jesús Aguilar, baluarte de los Marlins….Full emocionantes los duelos por los comodines en las Grandes Ligas. Los Yanquis quedaron nuevamente eliminados. Los mulos no ganan una Serie Mundial desde 2009. Los Dodgers nuevamente son un fuerte escollo, a pesar de la baja de Clayton Kershaw, quien queda fuera de carrera por lesión. En la batalla entre Chicago y Houston se miden dos de los mejores managers de la actualidad, como Dusty Baker y Tony La Russa…Hay que tenerle mucho cuidado a los Cerveceros que llegan en un gran momento para esta vibrante serie ante los siempre peligrosos Bravos. El derecho Corbin Burnes es una de las grandes armas de los lupulosos, ya que tiene la mejor efectividad y en la ronda eliminatoria poncho a 234 enemigos…Los Leones quieren volver a ser protagonistas. José Alguacil llega con la misión de llevar a la tropa melenuda rumbo a la gran final. “Tenemos un gran compromiso con nuestra afición, lo del anterior torneo ha quedado atrás”, indicó…El galardón mundial del combinado nacional sub-23 ha sido apoteósico, al igual que lo hecho por Lilibeth Chacón en la vuelta ciclística a Colombia. La tachirense sorprendió con esta hazaña. Un 2021 muy productivo para el deporte venezolano, tomando en cuenta también lo hecho en los Juegos Olímpicos de Japón…Finalmente un gran abrazo para el excelente locutor Ismael Castro Pascully, quien arribó recientemente a medio cupón, al igual que el ex futbolista Miguel Linares, consecuente lector en el estado Trujillo…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.