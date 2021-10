(09 de octubre del 2021. El Venezolano).- Lionel Messi fue protagonista en el último mercado de pases de una de las transferencias más resonantes en la historia del fútbol. Después de su abrupta salida del Barcelona, el astro argentino se mudó a Francia para sumarse al París Saint Germain. Su llegada a la capital francesa generó una revolución en los fanáticos y también en un plantel ya plagado de estrellas como Neymar Jr., Kylian Mbappé y con la presencia de varios amigos de la selección argentina como Ángel Di María y Leandro Paredes.

Luego de haber sido nuevamente elegido dentro de una lista de 30 futbolistas para ir en búsqueda de su séptimo Balón de Oro, la revista France Football difundió la publicación completa del mes de octubre en la que Messi está en la tapa. En un avance de la primera entrevista exclusiva del jugador argentino con un medio francés, el título de portada con La Pulga vestido con una campera de su nuevo club fue contundente: “No me equivoqué en venir al PSG”.

Ahora, la reconocida revista de fútbol francesa publicó la entrevista completa con Messi en la que el N° 30 del equipo parisino habló de varios temas: su relación con Mbappé, cómo se dio la propuesta del PSG, la influencia de los amigos en el plantel y también comparó cómo es jugar en la Ligue 1 de Francia en relación a la liga española. Por otra parte, también mostró su costado más pasional por la Selección Argentina.

Su intempestiva salida del Barcelona

· “Después de la Copa América volví a Barcelona para prepararme para la temporada, después de aprovechar los pocos días extra de vacaciones. Quería firmar mi contrato y reanudar los entrenamientos de inmediato. Pensé que todo estaba arreglado, pero cuando llegué a Barcelona me dijeron que ya no era posible, que no podía quedarme y que tenía que buscarme otro club, porque el Barça no tenía los medios para extenderme. Cambiaron mis planes”.

· “Fue extremadamente difícil de aceptar. Pensar que íbamos a tener que salir de casa y que la familia iba a tener que poner patas arriba su rutina. Los niños iban a tener que cambiar de escuela y acompañarnos a un nuevo lugar. Era la primera vez que me pasaba esto en mi carrera. Muchas cosas pasaron por mi mente, pero no tuve más remedio que irme. Fue así y tuvimos que aceptarlo”. Messi con su familia llegando a París (REUTERS/Albert Gea)

· “El Barça emitió el comunicado y ahí empecé a preguntarme cómo me iba a recuperar. Tuve que buscar un nuevo club para continuar mi carrera. Tuve la suerte de ser contactado por varios clubes y uno de ellos fue el París Saint Germain. Estoy agradecido con el club porque desde el principio me trataron muy bien. Demostraron que realmente me querían y me cuidaron. Les agradezco por eso, porque estoy muy feliz de estar aquí hoy”.

· “Fue muy doloroso para mí dejar el Barcelona después de todos estos años. Había decidido, y mi familia también, que iba a terminar mi carrera en Barcelona. Fue muy difícil, pero logramos superar esta prueba juntos. Empecé a pensar en mi futuro y el París Saint Germain me ofreció la oportunidad de unirme a ellos. Teníamos muchas ganas de venir. El PSG tiene un equipo fantástico, que puede aspirar a ganar muchos títulos, que es mi objetivo para los próximos años. Además, es una nueva experiencia de vida, un gran cambio y estoy intentando, poco a poco, acostumbrarme”.

La propuesta del PSG

· “Recibí otras propuestas, pero debo reconocer que rápidamente llegamos a un acuerdo con el PSG. No fue fácil porque todo se tenía que arreglar en poco tiempo, prácticamente de la noche a la mañana, cuando era una operación muy difícil de completar dadas las circunstancias. Me sedujo el proyecto, las ambiciones del club, los jugadores a su disposición, el grupo… Todos estos elementos hicieron que fuera más fácil llegar rápidamente a un acuerdo”.

· “Este es un desafío que cautiva y, como dije, quiero ganar más títulos al final de mi carrera. Espero que logremos grandes cosas. Este es nuestro objetivo común. La Champions League es el sueño de todos aquí. El club ha estado trabajando durante algunos años y se ha acercado recientemente. Desde el punto de vista personal es lo mismo, me encantaría volver a ganar la Champions, como decía cuando todavía estaba en Barcelona. Porque es una competición muy buena, muy difícil de ganar, pero creo que este grupo de jugadores tiene las armas para ganar este título”. Messi le convirtió al Manchester City por la fase de grupos de la Champions League (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

· “¿Si jugó la presencia de Neymar, Paredes y Di María? Sí. Eso fue una parte importante cuando tuve que tomar mi decisión, porque sabía que iba a aterrizar en un nuevo país y tenía que empezar de cero. Saber que tenía amigos en el vestuario me permitió decirme a mí mismo que las cosas me iban a ser más fáciles de adaptar. Y no me equivoqué, porque fue muy fácil de integrar, sobre todo porque hay muchos jugadores que hablan español, como yo, y algunos amigos como Ney, Lea (Paredes) y Fideo (Di María), que me ayudó cuando llegué”.

· “Mis compañeros de Selección me preguntaban regularmente cuándo me iba a unir a ellos, pero siempre en broma, porque sabían que mi idea era quedarme en Barcelona. Así que también fue una sorpresa para ellos cuando les dije que venía a París. Ambos estaban muy felices y muy entusiasmados”.

· “La presencia de Pochettino también jugó a favor. Es más fácil que el entrenador venga del mismo país que yo, hablar el mismo idioma, conocerse antes, aunque nunca tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Hizo las cosas más suaves”.

Messi sobre Kylian Mbappé

· “Sinceramente con un jugador como él es fácil llevarse bien. Además, Kylian habla español perfecto, por lo que también tenemos buenos intercambios fuera de la cancha. Facilita las cosas. No pasó mucho desde que llegué, todavía es un poco pronto para sacar alguna conclusión. Pero estoy seguro de que funcionará bien”. Messi y Mbappé, dos de los cracks con los que cuenta el PSG (EFE/EPA/YOAN VALAT)

· “¿Si traté de convencerlo de que se quedara y no fuera al Real Madrid? Yo acababa de llegar, todavía no lo conocía lo suficiente como para ir a hablar con él sobre esto y darle mi opinión. Como todos los demás, esperé a ver qué pasaba. Pero, al final, se quedó con nosotros y para mí es una gran alegría. Es un elemento más a nuestro favor para lograr nuestros objetivos”.

· “No soy nadie para darle consejos (sobre el Balón de Oro). Todo lo que puedo decir es que no me concentré en eso. Estos Balones de Oro ganados son el resultado de victorias colectivas y del buen trabajo realizado. Si el equipo juega bien y lo hace bien, las individualidades también brillan. Simplemente sucede de forma natural. Lo más importante es ganar títulos para entonces estar bien posicionado (en el ranking del Balón de Oro)”.

La relación con Neymar y Mbappé dentro de la cancha

· “Es algo que se pondrá en marcha de forma natural, ya que los partidos los jugaremos juntos. Nos conoceremos con el tiempo. Lo conozco a Ney, hemos jugado muchos partidos juntos. Pasa un poco lo mismo con Ángel (Di María), con quien llevo años jugando en la selección nacional. En cuanto a Kylian (Mbappé), solo han sido unos pocos entrenamientos y algunos partidos los que hemos estado jugando juntos. Cuanto más tiempo pasamos juntos, en el vestuario y en la cancha, será mejor”.

· “¿Cómo movernos en la cancha? Eso es trabajo del entrenador (se ríe). Es él quien se encarga de encontrar el mejor equilibrio, inculcarnos una idea de juego y organizar nuestro movimiento colectivo. Para que nos comportemos en equipo. Después, por supuesto, está claro para los tres que tenemos que ser los primeros en defender cuando no tenemos el balón y asegurarnos de recuperarlo rápido para evitar que nuestro rival nos ponga en peligro. Por lo tanto, intentaremos tener el balón tanto como sea posible”. Mbappé, Messi y Neymar en el vestuario del PSG (@psg_espanol)

· “¿Cuál es la diferencia entre el trío Messi-Suárez-Neymar y Messi-Neymar-Mbappé? (Se ríe) ¡La edad primero! Éramos jóvenes cuando empezamos a tocar juntos con Ney. Hoy, el joven es Kylian. Entonces Luis (Suárez) y Kylian son jugadores muy diferentes. Luis es un 9 puro, un delantero delantero, particularmente eficiente en el área y acostumbrado a marcar muchos goles. A Kylian le gusta más tocar el balón. Es un jugador muy poderoso y extremadamente rápido, que te mata si le das espacio y que además anota mucho. Son dos jugadores espectaculares, pero con cualidades muy distintas”.

Sobre la cantidad de estrellas en el vestuario

· “Debo admitir que nunca imaginé llegar a un nuevo vestuario. Entonces, menos aún encontrarme en el mismo equipo que todos estos jugadores… Nuestra plantilla es espectacular y estoy muy feliz de formar parte de este vestuario con todos estos grandes jugadores”.

· “¿Si el mayor oponente del PSG es el propio PSG? Completamente. La fuerza deL PSG es actualmente una de las mejores del mundo, si miramos las individualidades que tenemos. Pero, si nuestro colectivo no es bueno, será difícil lograr nuestros objetivos. Es nuestro gran desafío y nuestra voluntad de jugar en equipo”.

· “¿Qué me hicieron hacer cuando llegué? Me hicieron cantar un poco… ¿La canción? No importa, aunque alguno la debe haber guardado”.

Qué otros equipos son candidatos en la Champions League

· “Hay equipos muy fuertes como el Chelsea, los de Manchester (United y City), Real Madrid, que siempre responde, Inter, Bayern, que también siguen en carrera. No sé si me olvidé de alguno… Todos son grandes equipos. Tenemos grandes individualidades, pero todavía tenemos que conocernos bien para formar un equipo. Porque para ganar títulos importantes hay que jugar en equipo. Eso es lo que me hace decir que todavía estamos un paso atrás en comparación con todos estos clubes, que tienen más experiencia colectiva que nosotros. Pero estoy convencido de que si logramos convertirnos en un equipo de verdad, será difícil vencernos”.

Su nominación para el Balón de Oro

· “No me siento favorito y nunca me gustó hablar de eso hasta el resultado. Si eso sucediera, sería grandioso ganar otro. Este verano gané el título que me faltaba y fue espectacular. Después, si gano un nuevo Balón de Oro, estaré muy feliz y muy agradecido, pero no quiero pensar en eso”. Messi sueña con ganar su séptimo Balón de Oro (REUTERS/Christian Hartmann)

· “¿A quién subiría al podio? Siempre tengo miedo de olvidarme de alguien cuando me hacen este tipo de preguntas… Obviamente, en mi equipo, hay al menos dos por los que seguramente votaría: Ney y Kylian. Y luego, (Robert) Lewandowski, quien acaba de tener un gran año. (Piensa). También está (Karim) Benzema, que estuvo excelente. Sabemos que los títulos también son importantes: la Champions League, la Euro y la Copa América sin duda pesarán en la votación”.

· “Ya es excepcional tener seis y ser el único jugador en este caso. Ganar un séptimo sería increíble”.

La comparación entre la liga en Francia y España

· “No pasó tanto tiempo desde que llegué aquí. Jugué muy pocos partidos, por lo que es difícil sacar conclusiones. Pero, a primera vista, es un campeonato mucho más físico que La Liga. Aquí, los equipos me parecen más poderosos y los partidos son muy reñidos, con pocos espacios. La mayoría de los jugadores son muy fuertes. Pero todavía es un poco pronto para pronunciarme plenamente sobre la Ligue 1, porque una cosa es ver los partidos y eso”.

Su familia y la adaptación a la ciudad de París

· “Los chicos empezaron la escuela y no es fácil ir y venir del hotel. Estamos ansiosos por instalarnos en nuestro nuevo hogar y comenzar nuestra nueva rutina. Pero, al mismo tiempo, nuestra adaptación va bien. Los niños y mi esposa van tomando sus notas poco a poco”.

· “Mi adaptación se produjo muy rápidamente. Desde mi primer día tuve la sensación de que llevaba mucho tiempo en este vestuario, gracias a los que ya conocía y al buen ambiente que reina en el centro de entrenamiento. Ahora realmente quiero jugar con más regularidad”. Los Messi avanzan con su adaptación a París (@antonelaroccuzzo)

· “Conocimos muy poco de la ciudad porque todavía estamos en el hotel y nos cuesta movernos. Sobre todo porque fui a la selección (del 1 al 10 de septiembre) y que me iré pronto (la entrevista se hizo antes de la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas de octubre). El calendario es muy apretado, quedan muchos partidos. Entonces, todavía no hemos tenido tiempo de descubrir París”.

· “En Barcelona tenía mis hábitos, me sabía de memoria la zona, después de todos estos años. A menudo iba a los mismos lugares. Debo admitir que estoy un poco perdido. Ahora tengo que conocer la ciudad para moverme más fácilmente, pero me estoy adaptando y estoy muy entusiasmado con el futuro”.

· “Los chicos empezaron a hablar un poco de francés. Van a la escuela y empezaron a aprenderlo en clase. Aprenden palabras y las memorizan de inmediato. De vez en cuando me lanzan cosas en francés, pero todavía no he empezado. ¿Si ellos me enseñan palabras a mí? Sí, y son mejores que yo (se ríe)”.