(09 de octubre del 2021. El Venezolano).- Estados Unidos anunció que permitirá el ingreso a su territorio a las personas que estén vacunadas con alguna de las seis fórmulas que ya aprobó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo confirmó una vocera de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

De esta manera, podrán ingresar a los Estados Unidos quienes tengan la pauta completa con alguna de las siguientes vacunas: Moderna, Pfizer, Janssen, Oxford/Astrazeneca ( y su versión india, Covishield ), Sinopharm y Sinovac.

Por otro lado, esto implica un golpe para quienes fueron vacunados con la Sputnik V (se utiliza en Algeria, Argentina, Bahrein, Bielorrusia, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, China, Egipto, Honduras, Hungría, India e Irán), ya que todavía no tuvo el visto bueno de la OMS.

Al respecto, hace unas semanas, la OMS suspendió el proceso de aprobación de la vacuna rusa por infracciones en una planta de producción. El organismo sanitario mundial detectó fallas vinculadas a la “implementación de medidas adecuadas para mitigar los riesgos de contaminación cruzada”, durante una visita que realizó con sus técnicos a una fábrica ubicada en la ciudad rusa de Ufa, lo que generó la suspensión del avance de la aprobación a la espera de una nueva inspección. Fotografía de archivo en la que se registró el detalle de cinco dosis de la vacuna anticovid de Sputnik V (Foto: EFE)

La OMS además sugirió que se requerirían nuevas inspecciones de las instalaciones antes de que el organismo otorgara la aprobación del Sputnik V. “El productor debe tomar esto en cuenta, hacer los cambios necesarios y estar listo para nuevas inspecciones. La OMS está esperando que el fabricante envíe la noticia de que su planta cumple con el código”, dijo el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa.

Rusia presentó sus solicitudes para la aprobación tanto de la OMS como de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en febrero, luego de la publicación de una investigación en la revista médica líder The Lancet que mostró que la vacuna tenía una eficacia del 91,6%. Pero la aprobación ha tenido múltiples problemas y ha sufrido retrasos notorios en los últimos meses.

El 20 de septiembre, la Casa Blanca anunció que Estados Unidos levantaría en noviembre las restricciones de viaje a los viajeros aéreos procedentes de 33 países, entre ellos China, India, Brasil y la mayor parte de Europa, que estén totalmente vacunados contra la COVID-19. No especificó entonces qué vacunas se aceptarían. Colombianos se vacunan con dosis de Pfizer (Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)

Una portavoz de los CDC dijo a la agencia Reuters el viernes: “Seis vacunas autorizadas/aprobadas por la FDA o incluidas en la lista de uso de emergencia de la OMS cumplirán los criterios para viajar a los Estados Unidos”.

A última hora del viernes, los CDC dijeron que “a principios de esta semana, para ayudarles a preparar sus sistemas, informamos a las aerolíneas” de las vacunas que serían aceptadas y añadieron que “los CDC publicarán orientaciones e información adicionales a medida que se vayan ultimando los requisitos para viajar.”

Algunos países habían presionado a la administración Biden para que aceptara las vacunas aprobadas por la OMS, ya que las vacunas autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) no se utilizan ampliamente en todos los países.

Estados Unidos admitirá a los viajeros aéreos totalmente vacunados de los 26 países europeos denominados Schengen, así como de Gran Bretaña, Irlanda, China, India, Sudáfrica, Irán y Brasil. Las restricciones sin precedentes de Estados Unidos han impedido la entrada a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que estuvieron en esos países en los últimos 14 días.

Los nuevos requisitos de la vacuna COVID-19 se aplicarán ahora a casi todos los ciudadanos extranjeros que vuelen a Estados Unidos, incluidos los que no estaban sujetos a las restricciones anteriores.

Los CDC aún deben finalizar y publicar las nuevas normas de rastreo de contratos para los visitantes internacionales, que enviaron a la Casa Blanca para su revisión el 15 de septiembre.

Los CDC también deben detallar las normas para las excepciones, que incluyen a los niños que aún no pueden vacunarse, así como para los visitantes de países donde las vacunas no están ampliamente disponibles. La administración también debe decidir si admite a los visitantes que forman parte de los ensayos clínicos de COVID-19 o que han contraído recientemente la enfermedad y aún no son aptos para la vacunación.

(Con información de Reuters)