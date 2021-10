(08 de octubre del 2021. El Venezolano).- Este libro, no es ficción, es una realidad absoluta y se trata de historias de mujeres reales. De 20 de ellas, todas vinculadas a las Relaciones Industriales y con otro gran elemento en común: sus raíces hispanas. La obra, en su primera versión en inglés, en enero de 2021, ese convirtió en best seller de Amazon en 6 categorías.

Latinas Avanzando en Recursos Humanos | Latinas Rising Up In HR, creado por Priscilla Guasso, muestra con orgullo las historias que inspiran de profesionales en recursos humanos que superaron los obstáculos y desafiaron las estadísticas para alcanzar sus sueños en empresas, organizaciones sin fines de lucro y como empresarias en los E.E.U.U. Sus experiencias responden a la pregunta: “¿Por qué no hay mas latinas en niveles de liderazgo ejecutivo?” y muestran como la determinación, las ganas y la búsqueda de los mentores adecuados pueden abrir el camino hacia la oportunidad para cualquier persona de cualquier origen. Déjate inspirar por su sabiduría en los momentos de micro-mentoreo en las secciones de “Reflexionar y Avanzar” al final de cada capitulo, y tu también podrás seguir avanzando hacia tus sueños.

En esta edición, participan como autoras invitadas Naysa Aparicio Hernández, Pamela Burga, Myriam Del Angel, Valerie Hope, Mercedes E. Jaime, Karina A. Jiménez, Sonya Lamas, Katie Lopes, Stephanie Martinez, Isabel Montes, Susana Mota, Edith Pacheco, Luz Pérez, Francisca Phillips, Karina Pro, Irma I. Reyes, Griselda Rodríguez, Mónica Tijerina, Janine Ting Jansen en reprersentación de Colombia, El Salvador, México, Panamá, Venezuela, Chile, Perú, Guatemala, República Dominicana y Puerto Rico.

Todo tiene un Propósito

Latinas Avanzando en Recursos Humanos | Latinas Rising Up In HR trabaja con un propósito: compartir las claves del conocimiento y éxito a puertas abiertas en la modalidad O-P-E-N de posibilidades ilimitadas, activadas en 4 pilares -por sus siglas en inglés:

Opportunities – eventos mensuales, coaching grupal, conferencia anual

Philanthropy – becas y talleres profesionales

Exposure – oportunidades de autoría, invitaciones a podcast, exposición en redes sociales

Networking – Construyendo una comunidad donde #TogetherWeRise #AvanzandoJuntas

Además de este propósito, en agosto de 2021 el movimiento otorgó 6 becas financiadas con los ingresos parciales de este libro. Y ha logrado alianzas con más de 400 mujeres latinas que representan a líderes de Recursos Humanos en todo el mundo en todas las industrias. Las primeras beneficiadas de las becas son Vanessa Duran, Pamela Gonzalez Vargas, Terry Tanairy Hernández, Alex McNamara, Alejandra Sánchez y Yasmín Mijares.

Acerca de Priscilla Guasso

CEO, autora, fundadora y Líder de Recursos Humanos

Con sede en Chicago y Miami, Priscilla Guasso prospera como un catalizador de liderazgo en equipos de recursos humanos enfocados en todas las áreas del ciclo de vida de los empleados. Sus quince años de experiencia la han llevado a través de todas las funciones de Recursos Humanos, apoyando a empleados en los EE. UU., América Latina, el Caribe, el Reino Unido y Canadá dentro de la industria de la hospitalidad, la atención médica y la tecnología. Es la orgullosa fundadora y autora del libro más vendido de Amazon, Latinas Rising Up In HR | Latinas Avanzando en Recursos Humanos.

Enfocada en su propósito personal de hacer conexiones auténticas, desafía el status quo y se arriesga audazmente para elevar a otras latinas y latinos a su alrededor.