(07 de octubre del 2021. El Venezolano).- La luz atraviesa el amplio salón de trabajo de Lara Restelli permitiéndonos apreciar sin esfuerzo los óleos que cuelgan de las paredes y que nos hablan de momentos distintos en su tránsito por la pintura. Imponentes elefantes, llaves que sugieren misterios por resolver y, por supuesto, rocas que se multiplican y trastocan en historias, en recuerdos de familia, en sentimientos.

Hay calidez en la voz que nos cuenta sus inicios en el arte y naturalidad en los gestos. Se puede intuir una vida resuelta desde la serenidad, con el ingenio de quien ha sabido moverse entre el hogar y el taller del artista. No por azar el tema de su última serie Everybody Needs a Rock, lleva implícito el trasfondo de la fortaleza, concepto claramente asociado a la institución familiar.

Lara nació en Argentina y desde hace muchos años vive en Miami, donde cursó estudios con el maestro Alberto Pancorbo y posteriormente en el Miami International Fine Arts. Nos dice que prefiere trabajar en formatos medianos y grandes y agrega que su relación con las piedras es de carácter intuitivo. “De ellas me atrae su background, además de su belleza estética. Si las observas con detenimiento, descubres la diversidad de los diseños, las marcas del viento, del agua, su brillo… y también las historias que nos cuentan”.

Un dibujo sobre un lienzo de algodón con un fondo de tono medio da inicio a la obra. Es la etapa de las luces y las sombras, de la composición previa. Luego le sigue “la construcción lenta de detalles capa sobre capa” y continúa en un trabajo minucioso que por lo general le toma varios meses y finaliza en los ojos asombrados del espectador. La magia del realismo es inevitable.

“La pintura al óleo es generosa, indulgente. Le permite al artista utilizar una gran variedad de técnicas durante el desarrollo de la pieza. Lo que yo hago no es otra cosa que un viaje alegre hacia la búsqueda de la belleza. Creo que el realismo contemporáneo está remontando el vuelo y cada vez veremos un público más numeroso en torno a esta expresión artística”.

La continuación de la serie Everybody needs a rock se llamará Stone from Heart y tendrá una clara vinculación con los valores. Rocas que nos hablan de gratitud, fe, amistad, esperanza, honor, sabiduría, lealtad, confianza, generosidad. La lista es interminable como la colección de piedras que Lara comenzó de modo fortuito y hoy forma parte importante de su espacio creativo.