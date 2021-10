(04 de octubre del 2021. El Venezolano).- Las tres webs insignia del imperio de redes sociales de Mark Zuckerberg se vinieron abajo a la vez. En torno a las 17:30, hora peninsular española, WhatsApp, Facebook e Instagram dejaron de dar servicio a sus cientos de millones de usuarios y no volvieron a funcionar hasta pasada la medianoche, después de unas siete horas de caída mundial y simultánea.

Whatsapp pidió paciencia

Se desconoció el motivo de la desconexión. También, por lo tanto, si tenía relación con la caída de Internet prevista para principios de octubre para dispositivos de tecnología que quedaría obsoleta. Afectó a España, Brasil, Estados Unidos y varios países de Europa, como Francia, Rumanía y Noruega, y de América del Sur.

Whatsapp web también caído

La versión web de la famosa plataforma de mensajería instantánea también sufrió la desconexión, dejando a sus millones de usuarios sin poder comunicarse con otros usuarios ni si quiera desde la versión web de Whatsapp ni de Facebook ni de Instagram.

Expertos en redes sociales hablaron de problemas en los DNS y sabotaje, mientras las acciones se desplomaron

Recientemente, Facebook y por extensión las redes de Zuckerberg estaban teniendo problemas legales en Estados Unidos acerca del presunto poco cuidado que tenían en la protección de los menores víctimas de acoso.

La compañía propiedad de Mark Zuckerberg no proporcionó una explicación oficial del suceso. Según expertos en redes el problema se debió a un problema en los DNS (sistema de nombres de dominio). Expertos en seguridad informática señalaron que la situación pudo haber sido provocada por un error de configuración, quizá resultado de un error interno. El sabotaje externo se consideró menos probable, dada la magnitud de las compañías objeto del ataque. Las acciones de Facebook llegaron a caer hasta un 5,5%.

Medidas desesperadas: un equipo intentó el restablecimiento manual

Diversos informes procedentes de la sede de la compañía, en Menlo Park (California, Estados Unidos) hablaron de que los propios trabajadores no pudieron acceder al recinto de la compañía porque los sistemas internos no funcionaron hasta casi siete horas después de la caída. Tampoco el chat interno de coordinación. Según New York Times, Facebook envió un equipo a la sede central para intentar el restablecimiento manual de los servidores.

En marzo y julio de este año Facebook registró caídas, pero no extendidas a todas las plataformas del grupo.

TikTok y Telegram, también con problemas

Por otra parte, reportes de usuarios señalaron también problema de lentitud en las redes de Telegram y TikTok, si bien estos parecieron deberse a sobrecargas del servicio por acoger a usuarios procedentes de las redes de Zuckerbeg.