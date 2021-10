Columna Caiga Quien Caiga

Los temas en Venezuela son recurrentes. Revisaba mis columnas de los últimos diez años y más allá de los errores, de los aciertos, redescubro que la realidad es la misma, con muy pocas variables.

Cito:

“En los últimos 18 años, si algo ha aumentado en este país es la INSEGURIDAD. Para los defensores del Gobierno, lo que ha crecido es la SENSACIÓN de la misma. Es obvio que estos señores, no acuden los fines de semana a la morgue de Bello Monte, o de cualquiera de las capitales de estados. Ese panorama seguirá siendo desalentador…

La denominada figura de los “Bachaqueros”, que recorren todos los sitios donde se venda algún producto o servicio “regulado”, ha sido la única política económica de éxito de la Revolución. Digo “éxito” relativo, porque ha provisto de empleo y de ganancia, a los “descamisados” que hicieron ganar a Chávez y que durante los primeros años de este proceso, vieron “resuelta” su situación.

Pues bien, para 2017 según todos los análisis económicos, incluidos los de gente de izquierda, coinciden en advertir que lo que viene es el lado más oscuro de la crisis: Hoy cuesta conseguir alimentos, y/o se importan de Colombia a precios altísimos.

En el 2017 no habrá “inflación” ni “especulación”, porque no habrá alimentos. Sencillamente desaparecerán. De Colombia tampoco los podemos traer porque su costo hace la operación inviable, y ese país también pudiera empezar a vivir serios problemas de abastecimiento y el gobierno neogranadino no quiere asumir ese riesgo.

En consecuencia: LA DELINCUENCIA aumentará a niveles africanos, porque empezaremos a ver lo que Chávez habló una vez: Los hurtos famélicos. Nos mataremos por defender nuestros bienes y servicios, los poquitos que tenemos.

La policía intentará contenerlos con el viejo truco de la REPRESIÓN. Sin embargo, ese que hoy busca en la basura para comer y mal que bien encuentra, en el 2017 ni basura tendremos y ese mismo ser humano, casi esquelético, iniciará la lucha por sobrevivir y llegará a donde sea, aun a riesgo de su vida, al fin y al cabo da lo mismo, porque igual morirá.

NI LA LEY DE FUGA los frenará. La implosión es inminente. El gobierno lo sabe. Ese es su mayor y único enemigo: La Crisis, el enemigo mortal”.

Fin de la cita.

Algunos, dirán que el escenario no se dió. Mala memoria. Poco antes de la pandemia en Venezuela se dieron muchas protestas. La implosión se inició. No pudo crecer. El control de los medios y la pésima oposición, no han sabido moldear un pueblo que reacciona. Razones sobran.

Mientras tengamos la misma oposición desde hace 22 años, no puede haber resultado distinto.

La pandemia permitió al chavismo extender su plazo de vida y las ambiciones de un sector “falsamente opositor”, colaboró. El llamado diálogo retrasa. Aburre. Vence la fuerza de un pueblo que todos los días intenta encontrar las salidas y no las haya.

En lo tangible y valioso, el gobierno de internet o interinato, no tiene un solo logro. Ni siquiera los migrantes venezolanos se sienten atendidos.

El caso de la xenofobia en Chile no tuvo una respuesta contundente por parte de Maduro y su gobierno y tampoco de parte de Juan Guaidó.

MONÓMEROS

No puedo hacerme eco de las acusaciones al aire. Hasta el presente los denunciantes de monómeros no han presentado acusación, contra líderes opositores. ¿Lo harán? Desconozco.

Lo que sí sé, es que hay un desfalco. Irregularidades graves que llevaron al Presidente Duque a tomar acciones de intervención. La empresa está quebrada.

La tutela y el poder de decisión lo tenía una mujer ¿Puesta por quién y por qué?

Está bien que Guaidó recorra el país. Debe empezar por el Zulia.

Allí se percatará, de todo lo que ha perdido por su inconsistencia. Del hombre que movía multitudes, solo queda la huella…Como Capriles dejó pasar el bus de la historia. ¿Volverá a pasar? Quizá

Ojalá recorra y no salga corriendo ante el reclamo popular.

Nosotros estábamos obligados no solo a ser distintos, sino a ser mejores.

Su mensaje del miércoles, es además de “incoherente”, propio de una persona que abandonó las leyes de la lógica y la capacidad mental no le dió para “argumentar”…

El chavismo ríe a mares.

Sin embargo estoy convencido que la consecuencia del resultado del 21N, estará basado en el nacimiento de una nueva oposición, una que pueda “sacar de abajo” el juego.

No estamos en guerra contra el chavismo. El teatro de operaciones es manejado por los poderes del mal, representados por Cuba, China y Rusia.

Vereda o camino

El país necesita un relanzamiento. Resolver el tema político contribuiría a levantar el ánimo de la economía, el sector empresarial y comercial.

El pueblo venezolano está cansado de sufrir. Busca un aliento. Ganar las gobernaciones y alcaldías podría ser un incentivo, siempre y cuando se detenga el proyecto comunal impulsado por el régimen.

Nos preocupa la carencia de direccionalidad y de empatía popular.

¿Que va a pasar si se dan las expectativas del directivo MUD Ramón Medina, de que vamos hacía un desastre?

Pudiera ser este el último juego de todo el liderazgo representado en la MUD-G4 y Plataforma Unitaria. Para ellos su primer enemigo no es el chavismo, sino los independientes representados por Fuerza Vecinal. El desplazamiento del poder implica un cambio que muchos venezolanos esperan desde hace tiempo, así no ganen. Llegar segundo en votos constituirá un triunfo.

El Ajedrez del chavismo, no es tal, es un juego de dominó, donde la MUD se enfrenta a dos enemigos y a un “traidor”, “alacrán” como dicen ellos…

Atacan al mensajero…los árboles no dejan ver el bosque (“sometimes, we can’t see the forest for the trees”)

Caiga Quien Caiga

ESTE NEGRO SI SABE LO QUE QUIERE…

No estábamos equivocados cuando anunciamos la inhabilitación del Showcero mayor Leocenis García. Él nos atacó por twitter y la razón siempre regresa a quien la tiene. Leocenis como buen hombre del espectáculo política señala “El show debe continuar” y le paga a un grupo para que simule pasar hambre frente a la sede del CNE. Esperaremos nuevos eventos. Con él no podemos cantar el viejo tema “Mami que será lo que quiere el negro…” es un camaguro…salta como un canguro y cambia de color como el camaleón.

JUAN PABLO TIENE RAZÓN PERO ESTÁ EQUIVOCADO

Lo conozco bien, a este heredero de la familia Kennedy zuliana. Un hombre preparado. Visionario y tiene una admirable capacidad de crear “talibanes” a su alrededor. Seguidores que lo ven como el profeta Mahoma capaz de inmolarse por él, en una suerte de “yihad político”. Nos ha tocado en diferentes chat enfrentarlos. Son irracionales, ciegos, obtusos y ofensivos. Esa cualidad de Juan Pablo la tiene desde que fue secretario juvenil de COPEI. Ahora bien, yo no compito con él en ese lote, yo no soy líder ni en mi casa y quizá sea algo reconocido en los medios y no mucho. Juan Pablo tiene razón. No hay condiciones para participar electoralmente. Fue un error. Lo hemos dicho hasta el cansancio. El detalle es que cuando tú estás en un partido, no solo debes comulgar en lo bueno sino también en lo malo. A lo interno puedes estar en desacuerdo. A lo externo por disciplina debes callar y no andar recorriendo medios, confundiendo y alborotando. ¿Cómo queda entonces la institucionalidad de Primero Justicia? “No estoy de acuerdo pero respeto al que lo haga, aunque diga que es un error…(palabras más palabras menos)”. ¡Ah! mi hermano y mis mejores amigos, “dedocraticamente” son impuestos para participar con un CNE que fue el mismo que lo “jodió” a él en el 2017 y es el mismo contralor de la espuria constituyente ante la que no se quisó juramentar, quien “engavetó”, porque no eliminó, la inhabilitación de Tomás Guanipa y de Julio Montoya…

Lo que no dice Juan Pablo lo explicó a continuación.

EXTRAÑA REUNIÓN EN COLOMBIA:

Para hoy o mañana se dará un encuentro entre alguien de PJ con JJ RENDÓN. No es la primera vez. Este especialista en “guerra sucia” durante campañas electorales vive en el vecino país de Venezuela. Para asesorarlos puso como condición, la renuncia inmediata de todos los candidatos en el evento de 21Nov, porque sencillamente el régimen no respetará, como muchos sabemos las reglas del juego y con la presencia de los pocos observadores de la UE, se lavará el rostro como un sistema democrático. JJ RENDON, teme el peor escenario el 21 noviembre. Yo pienso que quizá tenga razón, eso sí, no al 100%. Hay candidatos a la gobernación amarrados con el chavismo. Por ello, Juan Pablo Guanipa como Bolívar en su caballo blanco, saldrá espada en mano a asumir el liderazgo de la oposición, cuyos actuales líderes pasarán a retiro forzoso, no tendrán otra opción que entregarse y no regresaran más nunca como actores. Adiós Henry Ramos, entre otros cadáveres insepultos como les diría Romulo Betancourt. Si pasa lo contrario, allí está mi hermano y mis amigos y “siempre tengo mi real y medio”.

RODRIGO CABEZAS DE ECONOMISTA A ADULADOR

Me ha sorprendido su aseveración de un triunfo absoluto de la oposición, con un 70% de participación de la gente. Ni en su mejor época eso era posible. Él y su eterno flabistan, no hallan cómo venderse al enemigo que por tantos años combatieron. El único que hablara de 70% es el régimen y es porque les conviene para justificar su falso “triunfo”. Yo entiendo a las encuestadoras porque de eso viven. Rodrigo debe dedicarse al análisis económico. No al ejercicio porque todavía lo están buscando para que explique las notas estructuradas, entre otras “cosillas”, que Teodoro denominó el “superguiso”.

La MAFIA del Oro manda en el Estado Bolívar

No hay gobierno. No hay institucionalidad. Grupos armados controlan todo lo que ocurre en sus poblaciones. Allá no es el dólar, son los gramos de oro. Las “gramas” que son arrebatadas, los impuestos que cobran o vacunas, los castigos. Toda la vida gira en torno a sus intereses y nadie hace ni dice nada. Ni Yussef, ni De Grazia, ni Justo, nadie, absolutamente nadie se pronuncia. Nadie critica. Como en los pueblos africanos, las mujeres son una mercancía.

Preguntamos al “Vampiro” de Carabobo:

Carabobo: Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera: sí se vive una emergencia pediátrica en la CHET. En un espacio para 18 pacientes hay más de 50 y, por la falta de personal, a la mayoría no le administran los tratamientos que requieren. El déficit de personal en la CHET ha sido denunciado en reiteradas oportunidades. Incluso, el presidente del Colegio de Enfermería de Carabobo aseguró que este hospital contaba con mil 500 profesionales del sector, pero ahora quedan 650. Mónica quiere llevarse a su hija de la CHET, pero no puede. “Nos dicen que, una vez que son ingresados, los niños no son de ellos ni de nosotros si no del Estado y si nos los llevamos sin cumplir el tratamiento ellos no se hacen responsables. Pero son ellos quienes no están cumpliendo con los tratamientos”.

FUERZA VECINAL Vs G4

Pelea interesante, donde Fuerza Vecinal viene avanzando arrolladoramente por el mundo político, ante una contradicción y desgaste del G4. “A Rey muerto, rey puesto”.

ADIOS ANDRES ELOY

En Falcón se lo rasparon porque no perdonan la «irreverencia», en su lugar la suplente Marelys Castro luce cómoda. Hasta el presente el chavismo gana todo en Falcón.

MIRANDA

No tengo dudas de que en ese estado, la MUD-G4 quedará en tercer lugar. Igual ocurrirá en varias regiones: Lara, Caracas, Carabobo, Táchira, entre otras. Ocariz no sé si por escasez mental o por mera postura, no puede seguir repitiendo que él no fue impuesto.

ARAGUA

De la ciudad Jardín por ejemplo en Maracay, no queda nada. En el tema político está tan grave la oposición que no se dió el arreglo con el PSUV sobre las inhabilitaciones, cosa que sí sucedió en otros estados. Eso tiene varias explicaciones. En esa región manda el TREN DE ARAGUA y ellos amenazaron a la MUD. Si lanzaban un candidato se iban a enfrentar a estos delincuentes. Solo un loco como Rafael Rosales se atrevió y para la Alcaldía de Girardot (Maracay) sucedió igual. Ante este panorama luce factible la oferta del profesor Luis Eduardo Martínez por la Alianza.

YARACUY

Biaggio es una buena persona. Su indefinición y contradicciones políticas lo tienen así, de segundo, detrás de la ambulancia. El hombre era LAPI. No se pudo. De seguir el actual gobernador hasta las arepas de “chicharrón” de Cocorote desaparecerán.

CARACAS

Aunque mis amigos de UNT se molesten, Tomás Guanipa llega tercero. Veo difícil la pelea por el control social del chavismo. Ecarri está cometiendo errores en el trabajo social. Tiene que bajar más o subir más diría yo. No es fácil por ejemplo meterse en el 23 de enero, en la planicie, etcétera. Los emisarios no funcionan. El apoyo de Fuerza Vecinal, el retiro de Leocenis, terminó de enterrar al G4, quienes incluso pueden llegar en cuarto lugar.

MONAGAS:

Piero Maroun está haciendo el trabajo. El candidato chavista es un absoluto cero a la izquierda. Lo lamentable es que el candidato de la Alianza Johel Orta es un prochavista, contratista del gobierno no directamente por supuesto, supuestamente copeyano aunque nunca lo conocimos y peor del Zulia, donde tampoco nadie lo conoce.Angel Aristimuño hace un buen trabajo para la Alcaldía.

LA GUAIRA

A pesar de todo el dinero que le pone el Doctor, no sube en los sondeos. El varguense, conoce quienes son los auténticos líderes. Allí debió aparecer Guaidó. Él hubiese podido ganar la gobernación.

TRUJILLO

Con todo y su lenguaje. Las cartas están echadas: Gerardo Márquez gana la gobernación. Los milagros ocurren, eso es cierto. Allí la oposición después de la huida de los “justicieros”, quedó muy debilitada.

LARA

Lo mínimo que debe suceder en este estado, es la expulsión del «puente roto» de Marquina. Hasta el presente está ganando holgadamente Henri Falcón, por cierto, buena pupila de Fuerza Vecinal.

ZULIA

El tema económico y no “monómeros” como se ha insinuado, frenó el avance de Manuel Rosales. Ese ritmo reclamaba muchos dólares. Prieto viene de menos a más, en el número de actividades. El problema eléctrico, la gasolina, el agua, son los jefes de campaña de Rosales. Prieto no tiene como convencer a las grandes mayorías incluyendo a los chavistas. Volver a colocar a un inservible como Freddy Rodriguez en HIDROLAGO, no se explica. Los que “guisaron ayer”, vuelven hoy. Su único mérito es ser sobrino de una esfinge chavista. Reverol no puede con el tema eléctrico ni sabe de ello. Acusar a Rosales, del tema de MONÓMEROS no es suficiente. La justicia colombiana no ha señalado responsables. Yo preguntaría ¿Si ustedes sabían lo de Monómeros porque lo dejaron participar? ¿Por qué no lo inhabilitaron? Rosales tiene más amigos en Miraflores que Omar Prieto. Jose Luis Pirela repite lo que ya todos sabemos. No señala nombres. Salvo el de la mujer colocada por Guaidó.

En contra de la oposición podríamos decir que la única Alcaldía que está dando la pelea Rosales, es la de San Francisco. No la está ganando. Todas las demás las pierde. ¿Qué tanto le afecta esto a su voto de gobernador?Hay varias teorías. En Maracaibo al igual que en Caracas, Rafael Ramírez está llegando TERCERO. De aquí al 21 de noviembre eso puede cambiar.

En la Gobernación, la “verdad verdadera” es que Rosales está ganando. Promedie los resultados reales (los que solo los investigadores como yo tienen acceso) de las cinco principales encuestas y estudios de opinión y la diferencia no es sustancial. Antes de molestarse los rosalitas evalúen las variables.

Nadie se caiga en engaños, Omar es un excelente candidato. Ninguna diferencia es insuperable. Omar tiene una mano izquierda muy buena, Lisandro Cabello. Manuel no lo tiene. Se le fue Eliseo Fermín. A su alrededor casi todos son muchachos “malcriados”, que no saben lo que es comer “mango” en el almuerzo. José Luis Alcala nunca pasó hambre, no pegó afiches, llegó de arriba. Nora fue asimilada de secretaria de Ciro Belloso a diputada. Alfredo Osorio está demasiado “aburguesado”, su interés es otro. Cañizales yo que estuve más de 30 años en todas esas vicisitudes no lo conocí. Marlene Antúnez, Rosales si es aguerrida, anda en otra nota.

Los malos están del lado rojo. Una elección no se gana exclusivamente con votos.

El trabajo en redes de Rosales es malo. La televisión no tiene ese poder y menos programas donde el 80% se va en publicidad. Coincido con Juan Pablo Guanipa en sus críticas a las tradicionales campañas, incluso yo las hice primero.

Contratar “influencer” es positivo, no se los conozco a Rosales. Tampoco a Prieto.

Sobre el tema de los candidatos al consejo Legislativo y concejos municipales hay mucho que decir. Unos muy buenos, otros que desde un café en 5 de julio y comprando alimentos, se han hecho políticos. Adoraba a Alaimo y ahora su nuevo santo es Rosales. Mi profesora Luzmila Niño de Geografía económica siempre me decía “las camarillas Monagas, las camarillas”. Claro Rosales es un “gallo jugado” y registra siempre a su gente, no así Omar Prieto.

El Votometro con Arnaldo «Moñoño» Piña…Tips: Maracaibo: El candidato opositor Rafael Ramírez, luce perdido, no termina de despegar, Juan Carlos Fernández sigue en la calle y con un buen nivel de aceptación, el candidato de los alacranes Charles Hernández ni moja, ni empapa… y Willy Casanova se sigue frotando las manos y haciendo gestión, puntea las encuestas holgadamente…San Francisco: Dirwings Arrieta y Gustavo Fernández van cabeza a Cabeza, en este municipio el final va a ser de infarto…Valmore Rodríguez: Javier Briceño sigue punteando en la preferencia electoral, pero me comentan que en los próximos días la oposición en este municipio se reagrupación e irían con un solo candidato, esto podría cambiar el panorama…Baralt: Jarvis Rondón continua haciendo el trabajo, llevando atención a las comunidades, puntea Las Encuestas…Jesús María Semprún: Keyrineth Fernández luce sólida en cuanto a gestión y preferencia electoral…

Pronóstico: La Oposición podría ganar hasta 5 alcaldías…La próxima semana les diremos cuales son…

