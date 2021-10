(03 de octubre del 2021. El Venezolano).- QUE USTEDES DEBEN CONOCER PARA QUE NO LOS “CACEN COMO CONEJOS” Y SEPAN TODO LO QUE CUBA “LA ISLA DEL HORROR”, PUSO EN PRÁCTICA, COMO EN VENEZUELA Y LOS PERSONAJES QUE HAN AYUDADO A QUE ESO SE CUMPLA. ESTA ES UNA ESPECIE DE CARTILLA O NORMAS POR LAS QUE SE DEBE REGIR Y LA CONDUCTA A SEGUIR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA REVOLUCIÓN, DE NO LA PASARA MUY MAL CASI IMPOSIBLE, PARA LOS QUE NO SE ACOSTUMBREN.

ESTAS NORMAS SON DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR SUS HABITANTES, EN LOS PAISES SUJETOS A ESTA NORMATIVA DE LOS PROCEDIMIENTO Y CONDUCTA A SEGUIR POR EL COMUNISMO –SOCIALISMO..

LEYES Y CARTILLAS COMUNISTAS-SOCIALISTAS DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO.

1.-NACIONALIZACION DE LA BANCA PRIVADA.

2.- EL USO DE BONOS DEL ESTADO Y VENTA DE SUS BIENES ECONÓMICOS.

3.- CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL, UN SOLO BANCO DEL ESTADO.

4.- UN SALARIO MINIMO Y ÚNICO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO. PROFESIONALES O NO. CON BONOS SALARIALES.

5.-PROHIBIDO EL USO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DEBITO EN EL PAÍS, A EXCEPCIÓN PERMISADO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE VIAJEN AL EXTERIOR.

6.- PROHIBIDAS LAS CUENTAS BANCARIAS O DIVISAS EN EL EXTERIOR.

7.- USO DE LIBRETAS O TALONARIOS DE CONSUMO, PARA LA ADQUISICIÓN DE LA CESTA BÁSICA.

8.- SE CAMBIA EL NOMBRE DE LA MONEDA

9.- LAS CUENTAS BANCARIAS QUE PASEN DE 500.000 UNIDADES (BOLÍVARES U OTRO) SERÁN ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO.

10.- LOS DUEÑOS DE VIVIENDAS, EN CASO DE EMERGENCIA O DESASTRE DEBERÁN COMPARTIRLA CON OTRAS FAMILIAS. Y SERÁN DE USO COMÚN.

11.- SE PODRÁN UTILIZAR LAS VIVIENDAS O EDIFICIOS DESOCUPADAS POR FAMILIAS QUE NO TENGAN CASA.

12.- LAS TIERRAS Y LO QUE PRODUZCAN SERÁ ADMINISTRADAS POR EL ESTADO Y PASAN AL ESTADO VENEZOLANO.

13.- NADIE PODRÁ NEGOCIAR UN INMUEBLE O TIERRA PORQUE SERÁN PROPIEDAD DEL ESTADO.

14.- LOS ESTUDIANTE DE KÍNDER, PRIMARIA, SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA TENDRÁN UN SOLO TIPO DE UNIFORME, EN EL CASO VENEZOLANO, SERÁ UN PANTALÓN AZUL, ZAPATOS NEGROS Y UNA FRANELA ROJA CON LA LEYENDA “’REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DE EDUCACION.”’

15.- LAS MATERIAS SERAN LAS QUE EL ESTADO CONSIDERE Y DESDE EL PRINCIPIO, LA GEOGRAFÍA E HISTORIA DE VENEZUELA SERÁN REMPLAZADAS Y ACTUALIZADAS, POR EL GOBIERNO NACIONAL CON MATERIAL ACADÉMICO SOCIALISTASE DICTARAN CURSOS SOBRE EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI.

16.- LOS NUEVOS BACHILLERES, SERÁN FORMADOS COMO TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD, PETRÓLEO, MATALURGIA, CARPINTERÍA Y CONSTRUCCIÓN. UNA VEZ GRADUADOS PASAN A LA ORDEN DE LA REVOLUCIÓN.

17.- DESAPARECEN LOS NOMBRES DE COLEGIOS PRIVADOS POR NOMBRES DE PERSONAS O APELATIVOS DE LA REVOLUCIÓN.

18.- SE EXPROPIARAN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

19.- SE ELIMINARAN LOS PROGRAMAS POR INTERNET, CABLES, CELULARES COMPUTADORAS ETC.

20.- PROHIBIDO EN CUALQUIER LUGAR AFICHES, FOTOS, CARTELES QUE SEAN IMÁGENES TRANSCULTURIZADORAS COMO SAN NICOLAS, MICKY MOUSE, PATO DONALD ETC. ASI COMO PERSONAS QUE NO SEAN DE LA REVOLUCIÓN.

21.- SE PROHÍBE EL SERVICIO MEEDICO Y DE SALUD PRIVADOS Y SE EXPROPIARA CLÍNICAS, HOSPITALES Y RECINTOS MÉDICOS PRIVADOS.

22.- SE PROHÍBEN LOS SEGUROS MÉDICOS Y SOLO HABRÁ EL SERVICIO GRATUITO.

23.- HABRA UN NUEVO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EL PASAPORTE SERÁ SOLO PQARA LOS FUNCIONARIOS EN MISIÓN DIPLOMÁTICA.

24.- LOS FIRMANTES DE REVOCATORIOS EN CONTRA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA O EN CONTRA DE LA REVOLUCIÓN, SERÁN CONSIDERADOS TRAIDORES A LA PATRIA.

25.- SE PROHÍBE EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN QUE SE NIEGUE A SERVIRLE AL ESTADO.

26.-LA PETRIA POTESTAD DE LOS MENORES DE 21 AÑOS SERÁ COMPARTIDA CON EL ESTADO.

27.- EL MATERIAL E INSTALACIONES MILITARES SERÁN TOMADAS POR LA MILICIA POPULAR.

28.- LA PREVISIÓN SOCIAL PARA LAS MILICIAS POPULARS EN UN ORDEN DE 250.000 MILICIANOS, QUE PROCEDERÁ A DISOLVER LAS FAN.

29.- AQUELLOS MILITARES QUE NO ACEPTEN LAS DISPOSICIONES SERÁN PASADOS A RETIRO INMEDIATAMENTE.

30.-EL SERVICIO MILITAR SERÁ A PARTIR DE LOS 17 AÑOS.