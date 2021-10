(02 de octubre del 2021. El Venezolano).- La FIFA investigará las acusaciones contra un entrenador de la liga femenina de Estados Unidos (NWSL) por acoso y abuso sexual de varias futbolistas, un escándalo que forzó el viernes la salida de la comisionada del torneo y la suspensión de partidos el fin de semana.

Las denuncias contra el técnico inglés Paul Riley fueron reveladas el jueves en una investigación del medio digital The Athletic.

Riley, quien niega las acusaciones, fue destituido fulminantemente el jueves como entrenador del North Carolina Courage. Un día después, los focos se centraron en las responsabilidades de la comisionada de la liga, Lisa Baird, señalada por no actuar tiempo atrás cuando fue informada de estos incidentes, reseñó AFP.

En pleno escándalo, la NWSL suspendió el viernes los cinco partidos programados para este fin de semana y en la noche anunció la renuncia de Baird. Fuera de Estados Unidos, la FIFA emitió un comunicado sobre el caso en el que aseguró que está “profundamente preocupada por las recientes denuncias realizadas en Estados Unidos por varias jugadoras”.

“Debido a la severidad y la gravedad de las acusaciones realizadas por las jugadoras, podemos confirmar que los órganos judiciales de la FIFA están estudiando activamente el asunto y han abierto una investigación preliminar”.

“La FIFA se pondrá en contacto con las partes respectivas, incluyendo US Soccer y la NWSL, para obtener más información sobre las diversas preocupaciones sobre protección y las acusaciones de abuso que se han planteado”, avanzó el órgano rector del fútbol mundial.

El rector de fútbol mundial remarcó que su posición es que “todo aquel que sea declarado culpable de mala conducta y abuso en el fútbol deberá ser llevado ante la justicia, sancionado y retirado del juego”.

Por su parte, la Federación de Fútbol estadounidense (US Soccer) avanzó que abría una “investigación independiente sobre las acusaciones de comportamiento abusivo y mala conducta sexual reportadas”.

La Federación suspendió el jueves la licencia de entrenador de Riley, horas después de que fuera despedido por el North Carolina Courage, club al que dirigía desde 2017 y con el que ganó los títulos de la NWSL de 2018 y 2019.

El reporte de The Athletic destapó señalamientos de conducta inapropiada contra Riley efectuadas por parte de sus exjugadoras Sinead Farrelly y Meleana ‘Mana’ Shim.

Farrelly, retirada en 2016 y que jugó para el técnico en tres equipos diferentes en distintas ligas, narra varios incidentes en los que se sintió forzada a practicar sexo con Riley cuando era su entrenador en el Philadelphia Independence.

En otros incidentes, el técnico habría obligado a las dos futbolistas a besarse y les habría enviado fotos de índole sexual no solicitadas, además de cometer abusos verbales y menosprecios a jugadoras.

En una declaración a The Athletic, Riley negó haberse comportado de forma incorrecta y dijo las acusaciones son “completamente falsas”. “Nunca he tenido relaciones sexuales con estas jugadoras ni les he hecho insinuaciones sexuales”, afirmó el técnico, de 58 años.

Alex Morgan, figura de la selección estadounidense y exjugadora del Portland Thorns, donde jugó a las órdenes de Riley, ratificó en el artículo las acusaciones de sus entonces compañeras y en un mensaje posterior en Twitter recalcó que la NWSL, incluida la comisionada Baird, conocía de primera mano las denuncias y no tomó medidas.

“La liga debe aceptar responsabilidad por un proceso en el que falló en proteger a sus propias jugadoras de este abuso”, dijo Morgan, actual figura del Orlando Pride y campeona de los dos últimos Mundiales con la selección estadounidense.

Megan Rapinoe, estrella de la selección y ganadora del Balón de Oro de la FIFA en 2019, también criticó en Twitter que la NWSL “ni una sola vez durante todo este tiempo protegió a la persona adecuada”.

La propia Baird reconoció su responsabilidad en los recientes incidentes que han sacudido la liga en el comunicado en el que la NWSL suspendía la jornada del fin de semana. “Esta semana, y gran parte de esta temporada, ha sido increíblemente traumática para nuestras jugadoras y personal, y asumo toda la responsabilidad por el papel que he desempeñado. Lamento mucho el dolor que muchos están sintiendo”, afirmó Baird.

Con información de AFP