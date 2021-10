(01 de octubre del 2021. El Venezolano).- Me ha sugerido un grupo de opinión política que preparase un sucinto escrito sobre el llamado diálogo de ciudad de México, el cual hoy 30 de septiembre, no sabemos a ciencia cierta si todavia esta vigente o simplemente si ya terminó este intento de llegar a feliz término una negociación, la número 5, desde que estos bárbaros secuestraron el poder real de nuestro país, entre un gobierno conocido en el mundo por sus relaciones peligrosas y como traficante de drogas, como a una oposición dividida, sin una guia respetada ni aparentemente de reconocida solvencia, tanto moral como intelectualmente.

Este es el quinto intento de lograr un acuerdo entre los secuestradores y las hipotéticas autoridades legalmente nominadas (legítimas) sic.

Veamos entonces cuales son los siete principios o bases que han motivado la razón de ser de estas conversaciones:

1-. Derechos políticos para todos.

2.- Garantías electorales para todos y cronograma electoral para elecciones observables.

3-. Levantamiento de sanciones y restauración de derecho a activos.

4-. Respeto al Estado Constitucional de Derecho.

5-.Convivencia política y social, renuncia a la violencia y reparación de las víctimas de la violencia.

6-. Protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano.

7-. Garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado.

El proceso cuenta con el acompañamiento de Rusia y el Reino de los Países Bajos, además de un grupo de países amigos, entre los que, según varias fuentes, se encuentran Alemania, Turquía, Estados Unidos y Canadá. Esta parte no ha sido aclarada públicamente.

El principio que rige la mesa es que “nada está acordado hasta que todo lo esté”, establece el memorándum. “Sin embargo, las partes podrán celebrar acuerdos parciales si consideran que el o los temas sobre los que versen ha sido suficientemente discutidos y si su implementación es urgente, necesaria o, al menos, verificable antes del término de la negociación”, leyó Dag Nylander, director del Centro noruego para la resolución de conflictos durante el acto de inauguración de las conversaciones.

Este diplomático, está severamente cuestionado entre otras razones por el impulso que le dio al premio de la Paz, el cual inexplicablemente el parlamento noruego le otorgó al ex presidente colombiano Juan Manuel Santos. El señor Nylander fue una figura clave durante los diálogos de La Habana que concluyeron en la desmovilización de una parte de la guerrilla colombiana.

Si efectivamente como antes señalado, la desmovilización de la guerrilla colombiana fue solo parcial, ya que podemos ver en plena actuación criminal y terrorista a las columnas guerrilleras que no se acogieron al plan de pacificación, entre ellas una buena parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC o la Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional ni tampoco las UC-ELN ni el Ejército Popular de Liberación EPL, además de las columnas de Gentil Duarte, las cuales están haciendo estragos en nuestra frontera y que hemos visto, yo diría que no solo con tristeza sino también con horror, la manera cómo se están apropiando de parte de nuestro territorio patrio, ante lo que pareciera una concesión graciosa por parte del gobierno de Maduro ante la inacción de nuestras devaluadas fuerzas armadas nacionales.

Y lo que pudiera ser aún peor, no tenemos información por parte de la delegación de la oposición que en el diálogo de México se esté mencionando esta inaudita situación.

En la agenda aprobada se menciona como punto 4. Respeto al Estado Constitucional de Derecho.

Se me ocurre de gran importancia, si de verdad queremos considerar esta negociación como algo serio, el saber a ciencia cierta si existe un mecanismo, el cual se considera que podría ser la llave que nos permita reabrir las puertas de las libertades y del deseado progreso pudiera ser este. El Referéndum Revocatorio.

Obviamente me refiero a el cumplimiento, sin trampas y sin condiciones al artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En relación a este derecho constitucional el actual presidente de facto y sin esconder el uso ilegal e inmoral de todos los poderes públicos que exhibe afirmó a la corresponsal del diario ABC de Madrid, Ludmila Vinogradoff el 25 de julio del 2020 lo siguiente:

«En el año 2022, el 10 de enero se abre el lapso para aquellos que quieran recoger las firmas para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro».

A lo que invitó a los electores «Tengan la libertad de salir a calles y pedir las firmas al pueblo, y si el pueblo recoge las firmas suficientes como exige la Constitución para un referendo revocatorio, iremos a referendo revocatorio a medirnos en las urnas electorales» . ¿ Lo están discutiendo ? ¿ Lo han discutido?. No, de eso no han informado, como de hecho la cuenta a el Soberano ha brillado totalmente por su ausencia.

Con el último comunicado conjunto, el número 3, firmado por los tres principales protagonistas del diálogo de ciudad de México y publicado hace 4 días, no tengo de otra que pensar que está implosionando, como de hecho, y muy a pesar de los amantes de la paz en general y de los amantes de Venezuela en lo particular, ha comenzado esa, para mi concepto, fatal cuenta regresiva, ya que me temo una Venezuela con más hambre y por lo tanto más violenta en tiempos relativamente breves. Por lo tanto ver resultados serios y reales en poco tiempo es fundamental para mantener esta aparente paz muy débil sensación de paz ciudadana.

El bolívar con más ceros o con menos ceros ya no existe y lo que sí existe y crece todos los días es el hambre, crece de hora en hora, crece de minuto en minuto y está detrás de todos nosotros como un factor clave de creación de más conflictos y más violencia.

Es el conflicto generado por el hambre. Es la mayor violencia que puede sufrir un ser humano y en Venezuela un ochenta por ciento de su población, en mayor o menor cuantía lo está sufriendo. Aun cuando personas sin escrúpulos se empeñen en esconderlo. Y este conflicto en el diálogo de México, aparentemente no lo están abordando.

Los conflictos provocan desplazamientos masivos de poblaciones como ha venido ocurriendo en los últimos cinco años en Venezuela. Y no son los llamados dreamers gringos los que cruzan los Andes a pie o las selvas del Darién, quienes abandonan sus hogares y su hábitat natural para buscar refugio ante la violencia que sufren dia a dia, si esa violencia e insisto la que llaman Hambre, sí con mayúscula, Hambre pareja.

La correlación entre violencia y hambre ha supuesto que hoy en día haya más de 5 millones de venezolanos, con buenos niveles de educación y los cuales están catalogados como personas a ser consideradas como refugiados.

En Venezuela 3 de 4 personas reciben de forma directa o indirecta ayuda foránea o humanitaria para alimentarse en forma por demás deficiente. En una nota anterior me pregunté en manos de quien estábamos, ya como habrán visto, ya lo se, estamos en manos de unos cómicos malvados, con tanta imaginación como Roñoquero y Mamblea, los cómicos maracuchos del siglo XX.

Coincidencialmente las negociaciones se llevan a cabo en la ciudad que vio nacer a Mario Moreno Cantinflas, el más grande comediante de nuestra América. Que Viva México .

Raúl Ochoa Cuenca en Anfi del Mar el 30 de septiembre del 2021.

