(30 de septiembre del 2021. El Venezolano).- Una investigación realizada por la ONG Latino Donor Collaborative determinó que Florida es el segundo estado del país con más latinos en su población, sólo por detrás de Texas.

El informe revelado el miércoles reveló que entre 2015 y 2019 Florida sumó 700.000 latinos a su población. Esto representa un crecimiento de 14,1%, el más rápido que cualquier otra entidad estadounidense.

La investigación realizada por la organización sin fines de lucro enfocada en promover las causas latinas también encontró que si los latinos en Estados Unidos formaran su propia economía, se clasificarían aproximadamente del tamaño de Francia y crecerían 50% más rápido que la economía de los estadounidenses en su conjunto.

“Los hispanos en los Estados Unidos son como la caballería que viene de la colina para salvar la economía”, dijo el cofundadora y presidente de la organización, Sol Trujillo.

“80% por ciento de las nuevas empresas netas creadas en Estados Unido son iniciadas por latinos, el crecimiento de su consumo es 70% más rápido que el resto de la economía; esta es nuestra cohorte más vibrante”, agregó.

La directora ejecutiva de LDC, Ana Valdez, señaló que la mayoría de los latinos del país residen en la ciudad de Miami, lo que ha convertido a la ciudad en un lugar donde se puede vivir una vida tranquila pese a ser de otra nacionalidad.

“Estar en California y en otros estados es diferente. En Miami, incluso los no latinos conocen a muchos latinos en el poder, por lo que no hay ningún error. Pero la mayoría de los no latinos en Estados Unidos no conocen el enorme impacto positivo que tienen los latinos”, dijo.