(29 de septiembre del 2021. El Venezolano).- 26 años no son nada, y si no que se lo digan a Mimi Lazo, que casi tres décadas después del estreno del clásico y éxito venezolano de Mónica Montañés ‘El aplauso va por dentro’ vuelve a subirse a los escenarios para interpretar a su álter ego por excelencia, Valeria. Esta vez lo hará en el Teatro Soho de la ciudad de Madrid.

Mimi Lazo es una de las mejores actrices venezolanas e hispanoamericanas de la historia y todos aquellos que deseen disfrutar de sus dotes de interpretación podrán el 30 de septiembre y 1 de octubre.

Tenemos la oportunidad de compartir un ratito de charla con toda una estrella de calado internacional. No sabemos si su aplauso irá por dentro, pero desde luego el nuestro se lo trasladamos efusivamente.

Una de las primeras preguntas que siempre hago es dar al entrevistado la oportunidad de presentarse a los lectores, ¿Mimi Lazo necesita presentación ante un venezolano?

Primero os quiero dar las gracias por esta oportunidad de comunicarme con todas las personas que os leen y con todos los venezolanos del mundo y toda la gente que esta aquí en España.

¿Si necesito presentación para los venezolanos? Yo creo que no, los venezolanos me han visto desde muy niña, desde los 16 años, trabajar, hacer muchísimas novelas, 23 películas, teatro…¡Dios mío, tantas obras de teatro! Soy fundadora de la Compañía Nacional de teatro…Y muchos premios: premio nacional de cine, premio nacional de teatro.

Yo me siento muy, muy, muy venezolana. Y esa frase que dicen todos, que todos los que emigramos llevamos a Venezuela en el corazón estemos en donde estemos, esa es una frase que nos identifica a todos. Venezuela está en nuestros corazones, profundamente. Y una de las cosas que creo, porque he hablado con tantas personas emigrantes como yo, es que todas queremos triunfar, pero triunfar por Venezuela, para Venezuela.

¿De dónde le viene ese pasión por actuar?

Yo creo que desde niñita tengo pasión por actuar. Creo que una de las cosas que más me bendigo a mí misma y a Dios y a la vida es el tener vocación y describirla desde muy niña. Yo supe que quería ser actriz desde chiquitica, pese a todo y pese a que en esa época ser actriz era como bueno…terrible. Vengo de una familia super conservadora, y bueno, en todas las familias conservadoras aparecen alguien así: como yo (Ríe), con todas mis virtudes.

Siempre he tenido que luchar, primero con mi familia para que entendiera que quería ser actriz, y después porque, como actriz siempre quise dejar en Venezuela claro que tenemos un camino grande para las actrices y que no pueden parar de soñar y de luchar por tener un puesto.

Una de las cosas de las que me vanaglorio es de seguir protagonizando después de los 50, no hay que tener miedo.

¿Cómo definiría este momento de su carrera?

En estos momentos, gracias, si se puede dar las gracias a la Pandemia…hemos logrado tener una plataforma increíble para poder comunicarnos con todos los venezolanos del mundo. Y llevo ya un año trabajando junto con Luis (Fernández) para poner las mejores obras de nosotros los venezolanos

En estos momentos Carlota Sosa se acaba de ganar una cantidad de premios maravillosos por su trabajo en La voz humana, dirigida por Luis. Y la plataforma ha sido para mí una bendición porque me ha dado la oportunidad de seguir con mi público, que me acompaña siempre. Siempre en los peores momentos, siempre ha estado mi público apoyándome, defendiéndome y cuidándome.

Y eso ha sido para mí una bendición, el tener un medio donde comunicarme.

¿Disfruta más cine, televisión o teatro?. ¿Por qué?

A mí me gusta el cine, el teatro y la televisión. Me gusta hablar y comunicarme, me gusta hablar de los procesos que he tenido en la vida. Siempre pienso que las cosas que le pasan a uno son para contarlas, para que la gente no cometa los mismos errores. Para ver si hay forma de que la gente no cometa los mismos errores.

Su nombre está ligado al de Mónica Montañés desde hace 26 años a través de ‘El aplauso va por dentro’. ¿Cómo es su relación?

Tengo muchísimos años trabajando junto con Mónica Montañés la autoestima. Esa palabrita tan difícil de aceptar, cómo querernos a nosotras mismas. Y la vida nos premió con esta obra, que como sabéis se va presentar jueves 30 y primero de octubre, aquí en Madrid.

Creo que Mónica y yo somos una pareja de éxito, todas las cosas que nos hemos propuesto con respecto a las mujeres las hemos logrado. Todos esos personajes: la menopáusica, la mujer que sueña…todos los personajes de sus novelas siempre tienen un mensaje de ayuda y positivismo para todas las mujeres.

Vuelve a Madrid, al teatro Soho esta vez, ¿le hacía ilusión?

Hace muchos años me presenté en Madrid, en el Teatro Marquina, estuve una temporada larga. Y la verdad es que esto se dio sin esperarlo y sin proponérmelo, como las cosas mágicas que pasan con ‘El aplauso’. Vine a ver a mi hija que está aquí y se dio ‘El aplauso va por dentro’.

Quiero darle las gracias a Verónica Ortiz, Jorgita Rodríguez, Nacarid escalona y Catherina Cardoso. Mujeres precursoras que empezaron a decir “vamos a hacer ‘El Aplauso’, y aquí estamos. Me siento super feliz de vernos estos días con el público.

Su hija Sindy es otra estrella, ¿Qué tienen las mujeres Lazo?

Qué pregunta tan cómica. Será un lazo que amarra (ríe). Ese chiste me quedo malísimo pero no sé que tenemos las Lazo. Las Lazo tenemos valentía, perseverancia, un toque de suerte sí, y tenemos esa necesidad incansable de trabajar para la unión de todos.

¿Un mensaje para los venezolanos que vivan fuera de Venezuela?

Les quiere mucho, hemos estado muy cerca este tiempo, desde que me fui hace ocho años, hemos estado muy muy muy cerca, acompañándonos todos. Y quería decirles que lo que somos siempre, siempre, aparece. Que no tenemos que empezar de cero, sino de nuevo, porque somos una emigración extraordinaria, y eso solamente se lleva un tiempito para que las cosas se den.

Quiero decirlos que también me siento muy querida y que espero que algún día podamos estar todos en familia, unidos.