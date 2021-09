(28 de septiembre del 2021. El Venezolano).- Los seguidores del influencer coreano-venezolano, Maisong Lee, se mostraron preocupados luego de la “desaparición” de Lee quien es conocido por compartir contenido casi a diario.



Su esposa, Angelique Mojica, abrió un GoFundMe en el que explica, “Maisong está en una condición crítica en el hospital. Maisong vino a Massachussets a visitar un amigo y aquí tuvo un accidente en la carretera donde se golpeó muy fuerte la cabeza y otras partes del cuerpo. No sabemos como pasó el accidente porque no había cámaras ni nadie en esa calle solitaria. Solo sabemos que alguien lo encontró tirado en la calle y llamo a emergencias. El martes 21 de septiembre me llaman a las 8:30 de la noche diciéndome que Maisong está en cirugía. Que sufrió un daño cerebral.”



Angelique está recaudando fondos para ayudar con los gastos médicos y para poder hospedarse más cerca del hospital mientras se recupera. En menos de 15 horas desde que se comenzó la campaña de recaudación de fondos, más de 200 personas han donado para apoyar a Maisong en estos momentos difíciles.



To view the GoFundMe please visit:https://gf.me/v/c/vhxz/todos-estamos-con-maisong-lee