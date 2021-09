(28 de septiembre del 2021. El Venezolano).- La denostada representante republicana Liz Cheney ha vuelto a arremeter contra el ex presidente Donald Trump, al que ha acusado de “no creer en el estado de derecho”, al mismo tiempo que ha alertado a los miembros de su partido de que no basta con “ignorarle”, sino que es necesario hacer frente a sus mentiras para evitar que sigan creciendo y haciéndose con el control.

“Aquellos que piensan que ignorando a Trump, éste se marchará, se equivocan”, ha dicho Cheney en una entrevista para la cadena CBS. “El pueblo estadounidense se merece algo mejor que tener que elegir entre las políticas realmente desastrosas del presidente, Joe Biden, (…) y un hombre que no cree en el estado de derecho”.

Cheney, quien ha sido denostada por sus propios compañeros de filas por su abierta oposición a Trump, es una de los dos caras republicanas presentes en la comisión especial formada por otros siete demócratas de la Cámara de Representantes que investiga el papel del ex presidente en el asalto al Capitolio del 6 de enero.

“Entendí muy claramente lo que hizo el 6 de enero y lo que no pudo hacer el 6 de enero. En lugar de detener el ataque mientras estaba en marcha, estaba ocupado llamando a los senadores para intentar que detuvieran el recuento”, ha dicho.

Ante las cuestiones que surgen desde el Partido Republicano por su participación en esta iniciativa de los demócratas, Cheney se ha defendido de las críticas por “traición” que ha estado recibiendo, subrayando que “nadie” puede permitirse poner en duda sus “credenciales conservadoras”.

“Creo que millones de personas en todo el país han sido traicionadas y engañadas por Donald Trump. Ha dicho que las elecciones fueron un fraude y continúa diciendo eso. Continúa diciendo cosas que no son ciertas y continúa recaudando dinero con esas afirmaciones”, ha cuestionado.

Cheney ha asegurado que tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Estados Unidos ha recibido “mucho” apoyo por parte de algunos miembros de su partido, aunque no de manera pública. Es por ello, que ha demandado a todos aquellos republicanos que no se sientan cómodos con la retórica y las acciones de Trump que “se levanten y condenen lo que sucedió”, pues si no esas “voces” que dentro del partido “son ya tan peligrosas”, se volverán “más altas y más fuertes”.

Para hacer frente a ese 78 por ciento de republicanos que, según algunos sondeos, no creen que Biden se impusiera limpiamente en las presidenciales de noviembre, Cheney cree que es necesario no guardar silencio ante “falsedades”.

“El silencio lo habilita. El silencio habilita al mentiroso. Y el silencio ayuda a que se extienda. Así que lo primero que se tiene que hacer es no aceptar que se deba vivir en un mundo de post-verdad”.

“Cuando permitimos que eso continúe frente a las sentencias de los tribunales, frente a la información, frente a todo lo que ha pasado para demostrar que no hubo fraude, entonces si todos hacemos eso, estamos contribuyendo a socavar nuestro sistema. Y estamos en un momento realmente serio y peligroso”, ha afirmado.

Durante su entrevista para la CBS, Cheney también ha tenido tiempo de criticar al líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, a quien ha calificado de “irresponsable” por su actitud “imperdonable” tras el asalto al Capitolio.

“Lo que ha hecho es abrazar el discurso de Donald Trump, si yo estuviera haciendo lo que él hace, estaría profundamente avergonzada de mí misma”, ha asegurado la todavía representante por Wyoming, que si bien comprende que haya electores que votaran por Trump por sus “políticas”, considera “imperdonable” que pueda continuar siendo el líder del partido tras haber sido “rehabilitado” en su residencia de Mar-a-Lago.

Por otro lado, y a pesar del repudio público de gran parte de su partido, Cheney confía en revalidar su escaño dentro de la Cámara de Representantes en las próximas elecciones al Congreso de Estados Unidos previstas para noviembre de 2022.

“Creo que en 2022 las elecciones a la Cámara de Representantes serán las más importantes del país”, una carrera electoral, ha asegurado, en la que la gente tendrá la oportunidad de defender la Constitución.

“Un voto en mi contra en esas elecciones, un voto por quien quiera que Donald Trump haya respaldado es un voto por alguien que está dispuesto a perpetuar la gran mentira, alguien que está dispuesto a poner la lealtad a Trump por encima de la lealtad a la Constitución”, ha enfatizado.

Con información de El Nuevo Herald