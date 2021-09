(27 de septiembre del 2021. El Venezolano).- El talento emergente sigue creciendo como la espuma, y Bryan Venz forma parte de esa generación de relevo que viene a abrirse su propio camino, con una propuesta diferente e interesante.

Aunque ya había mostrado parte de su esencia musical anteriormente con los temas “3:00 a.m.” y “Agüita de coco” feat. Pande Sousa, el sencillo “Lúcete” fue el escogido para iniciarse en la industria de manera profesional. “’Lúcete’ describe muy bien la madurez que he logrado en este corto plazo como cantautor. Hace casi un año que me lancé como artista y con esta canción veo materializados los ritmos e intención que quise plasmar en ella. Muchas personas se sentirán identificadas, no solo por el ritmo sino por la letra”, comenta Bryan.

El single, escrito por el propio artista y producido por Yoswill Roldan, “cuenta la historia de un chamo que hace todo lo posible por conquistar a una chica, desde llegar a su casa y escaparse para poder verse, hasta contar algunas vivencias personales e íntimas que han tenido”, dice.

Además, la canción viene acompañada de un material audiovisual, dirigido por Kevin Castillo, que complementa a la perfección la propuesta musical de Bryan. “Quisimos plasmar el sueño que tiene una fan de convivir con su artista favorito. El video comienza con ella en su cuarto escuchando la canción ‘Lúcete’ mientras se cambia para dormir. Al hacerlo ella comienza a soñar que forma parte de mi vida diaria y cumple su fantasía de estar conmigo”, agrega el intérprete.

El tema, que se estrenó el pasado viernes 24 de septiembre, ya está sonando en todas las emisoras radiales a nivel nacional, para que su propuesta llegue a todos los rincones de Venezuela. También pueden encontrarlo en sus plataformas digitales y disfrutar del video en su canal de Youtube.

El novel cantante está enfocado en mostrar su estilo diferente y fresco. “La verdad me defino como un cantautor de la música urbana, pero fusionando el reggaetón y el dancehall, que son los géneros que más me gusta hacer, y creo que el público va a recibir gratamente”, complementa.

En paralelo, Bryan se encuentra trabajando en lo que sigue dentro de su naciente carrera: “Viene mucha música. Luego de ‘Lúcete’ estrenamos otro sencillo, para posteriormente lanzar mi primer EP”, finaliza.

Para conocer más de Bryan Venz y de todos sus proyectos, no dude en seguirlo a través de sus redes sociales como @bryanvenz.