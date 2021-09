(24 de septiembre de 2021. El Venezolano).- Las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control de Afganistán a mediados de agosto han ordenado este viernes a sus milicianos que respeten la amnistía general decretada hace semanas y que no perpetren actos de venganza, en medio de las denuncias sobre abusos, incluidos asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

“Compórtense bien con la gente, no difamen al Emirato Islámico con sus acciones arbitrarias”, ha dicho el ministro interino de Defensa afgano, el mulá Mohamad Yaqub, quien ha pedido además que se dejen de hacer “fotografías y vídeos innecesarios” y que “no se entre a administraciones gubernamentales a menos que sea necesario”.

Así, ha señalado que hay informaciones sobre actos cometidos por milicianos contra personas que trabajaron para las antiguas autoridades y ha incidido en que esta no es la política oficial de los talibán, tal y como ha recogido la agencia afgana de noticias Jaama Press.

El mulá Yaqub ha hecho hincapié en que cualquier talibán que tenga un conflicto personal con otra persona debe llevar el caso a los tribunales y ha agregado que no se tolerará que la gente ponga este tipo de asuntos en sus propias manos, según ha informado la cadena de televisión afgana Tolo TV.

Durante las últimas semanas han surgido denuncias sobre abusos por parte de los integristas contra antiguos trabajadores del Gobierno afgano, así como contra activistas y periodistas. La comunidad internacional ha exigido a los talibán que garanticen el respeto de los Derechos Humanos en el país asiático.

Los talibán, que se hicieron con el poder tras entrar en Kabul poco después de la huida del país del entonces presidente, Ashraf Ghani, han anunciado ya la formación de su Gobierno, marcado por la falta de mujeres y de representantes de otros grupos políticos de Afganistán.