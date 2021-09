(24 de septiembre del 2021. El Venezolano).- El Banco Central de China ha prohibido cualquier actividad relacionada con las criptomonedas, lo cual incluye pagos, compraventas, minado y actividades publicitarias. La institución, según ha informado en un comunicado, alude a los riesgos que entraña para la estabilidad nacional por los riesgos de la especulación. Este nuevo episodio de las autoridades chinas contra las criptodivisas ha afectado de forma casi inmediata a su cotización. Las más de 9.300 criptomonedas que están listadas en la web de información CoinGecko registran una caída media del 5,7% con respecto a su precio de hace 24 horas. El bitcoin se dejaba a las 14.00 un 5,3% respecto a la misma hora del jueves, hasta situarse en los 41.450,8 dólares (unos 35.400 euros).

En el comunicado, el Banco de la República Popular de China subraya que las divisas digitales no tienen la misma consideración que las divisas legales, por lo que no son legales y no se pueden ser usadas en los mercados. Por ello, ha considerado “ilegales” todos los negocios vinculados a esas monedas. Eso incluye servicios de tipo de cambio entre divisas oficiales y criptos, servicios de canje, la emisión de tokens o las transacciones, también de derivados vinculados a esas carteras. El banco no solo considera ilegal dar esos servicios por parte de compañías chinas, sino también prestarlos a residentes chinos a través de Internet por parte de firmas ubicadas en el extranjero.

La batería de nuevas prohibiciones afecta tanto a empresas como a ciudadanos. De hecho, el regulador ha explicado que las inversiones en criptodivisas implican riesgos legales, por lo que podrán ser investigados por parte de las autoridades y deberán asumir todas las pérdidas que suponga la actuación de las autoridades contra su posesión.

En mayo, el Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo de China, un organismo subordinado al Consejo de Estado, acordó tomar medidas para beneficiar a la economía real y prevenir y controlar riesgos financieros. Como parte de esta política, consideraron necesario “tomar medidas” contra la minería de bitcoin. El banco central ha señalado este viernes que las nuevas prohibiciones son también de obligado cumplimiento para las instituciones financieras y para las entidades no bancarias de pagos, que no pueden proporcionar servicios relacionados con criptodivisas (apertura de cuentas, transferencia de fondos o liquidación) ni aceptar ese tipo de monedas digitales como colateral (garantía) en ninguna operación. Asimismo, el banco también ha prohibido a las “compañías de Internet” proporcionar servicios de publicidad o marketing para actividades relacionadas con criptodivisas.

“Hay cierto pánico en el aire”, ha dicho a Reuters el jefe de investigación en criptodivisas de la firma Enigma Securities en Londres. “Las cripto seguirán existiendo en una área gris de legalidad en China”, ha añadido.

Con información de El País.