(22 de septiembre del 2021. El Venezolano).- Este martes 21 de septiembre, en las instalaciones de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), se llevó a cabo el IV Foro Anual de la organización política juvenil Youth and Democracy in the Americas (Y&D).

El evento contó con la presencia de grandes ponentes como el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís, quien también es director del Kimberly Green Latin America Caribbean Center (LACC) de la mencionada universidad, quien dio apertura al evento de la mano de la fundadora de Y&D, Cecilia Navas, introduciendo a la audiencia en el panorama político que presenta América ante la presencia de regímenes totalitarios que pretenden mediante la cohesión y violación de las libertades civiles, perpetuarse en el poder y expandirse por la región.

A continuación, Ana María Ibañez Londono – Economics Principal Advisor of the Vice President for Sectors and Knowledge of Inter American Development Bank, mediante índices dio a conocer la realidad actual de la economía en latinoamerica.

El panel juvenil de Youth and Democracy in the Americas documentó las decadencias en materia de democracia en sus países. Nicaragua representada por Carlos Paredes, Cuba por Félix Llerena y Venezuela por Marcos Velazco, repusieron los atropellos propiciados por las dictaduras instauradas.

Velazco como representante de Venezuela denunció las elecciones amañadas que se están disputando a finales de año en su país natal.

Por su parte, el cubano Llerena reconoció que las dictaduras de la tríada antes mencionada no son convencionales, son un Estado criminal que no abandonarán el poder por las vías pacíficas sino que carcomerán apoderándose de más países “No le demos el reconocimiento como gobiernos, porque no lo son” finalizó.

Carlos Paredes por Nicaragua denunció la “Operación Limpieza” una propuesta paramilitar hacia los opositores del régimen de Ortega también habló en nombre de Max Jerez a quien no le permiten horas de sol, lo torturan psicológicamente con interrogatorios diarios y prolongados. Y recientemente se le prohibió la asistencia al lecho de muerte de su madre Heidi Meza, quien falleció el 17 de septiembre, hace cuatro días. Tanto Max como Lesther Aleman, llevan mas 77 días encarcelados por ser críticos del régimen de Ortega-Murillo.

“Reconozcamos que hemos tocado fondo como región para elevarnos” El panelista juvenil por Bolivia, Adrián Rico, se permitió hablar de los males que atañan el continente americano, solidarizándose con los países donde no existe la democracia.

Postetiormente, el evento contó asimismo con las ponencias dos importantes Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela en el exilio, panel que fue presentado por el abogado y activista político venezolano Edgard Simón Rodríguez, quien señaló la importancia de este Poder Público Legítimo en la reciente historia de lucha por la Liberación de Venezuela.

El Presidente del máximo Tribunal, Magistrado Antonio Marval felicitó la iniciativa del Foro y trabajo llevado a cabo por Youth & Democracy y el Presidente de la Sala Electoral Domingo Salgado, expuso las razones por las que las elecciones del próximo 21 de noviembre en Venezuela, no gozan de las garantías mínimas de autenticidad, tema que hasta ahora al parecer no se ha tratado en las negociaciones de México. Señaló asimismo, que Venezuela está conformada por una Dictadura Electoralista.

